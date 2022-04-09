魔術子彈研發有成 翻轉晚期乳癌存活期

台灣每年新增一萬五千名乳癌患者，年增率近4.5%，遠高於其他癌症，光是去年健保乳癌藥物支出就高達新台幣143.55億元，僅次於肺癌。

台大醫院一般外科主治醫師郭文宏表示，抗癌藥物有四種不同的機轉，包括阻斷細胞活化的訊息傳遞、阻止細胞分裂、阻斷癌細胞的新生血管以減少營養供應、提高自己免疫T細胞抗癌能力等，其中單株抗體不但可以阻斷細胞活化的訊息，還能在癌細胞表面做記號，讓自身免疫細胞辨識並攻打癌細胞，這種阻斷訊號又激發免疫的藥物，在西元1998年問世後，開啟HER2治療曙光，成為劃時代的發現。

郭文宏表示，諾貝爾獎得主Paul Ehrlich博士在1913年首次提出「Magic Bullet魔法子彈」概念，運用靶向觀念，將細胞毒性藥物作用到腫瘤細胞上，但因為一開始採用小鼠製作單株抗體，抗原性太高、易被人體排除，因此直到1990年後，才開發出可以使用的單株抗體藥物和真正的魔法子彈「抗體藥物複合體」，這一系列藥物發展，用HER2陽性乳癌可以有最完整說明。

郭文宏說，HER2陽性乳癌約佔所有乳癌的1/4，但其實每個人的乳房細胞表面都有一定數量的HER2受體，只不過正常細胞上約有2萬個，HER2陽性乳癌細胞上面可能會有200萬個。

單株抗體的作用機轉，除了讓癌細胞生長訊號無法傳遞之外，還可以引發自體免疫反應，因此針對HER2陽性乳癌，效果顯著，第一代HER2單株抗體標靶藥物問世後，可降低95%復發率，之後又研發出第二代，兩者並用加上化療，對於轉移性乳癌而言，無疾病惡化存活期可提高到18.7個月，存活中位數達56.7個月。

魔法子彈--抗體藥物複合體，就是在單株抗體上，再鏈結化療藥物，帶進癌細胞裡面引爆毒殺癌細胞，這種治療必須受體的單一性非常強，才能真正把藥帶進癌細胞。而在HER2乳癌的治療上，如果前述的治療、第一代和第二代標靶並用加上化療再失效，則可使用第一代魔法子彈，無疾病惡化存活期可達9.6個月，比之前只能撐5、6個月還好，而即使再復發，只要換成第二代魔術子彈，無疾病惡化存活期可以達19.4個月。目前第一代魔法子彈，健保有條件給付，第二代則還未納入健保。

至於標靶藥物複合體，能不能一次鏈結很多種化療藥，郭文宏認為，不同藥物的鏈結難度很高、技術上需要克服，萬一在血液中鏈結就斷了，可能造成全身毒性，因此與其寄望一次鏈結多種化療藥，不如使用兩種標靶藥物複合體。

而抗體藥物複合體的概念不只可應用在HER2陽性乳癌，也應用在三陰性乳癌，甚至可擴展到其他癌症，去年已有140多種針對不同癌別的魔法子彈在研發中，其中乳癌就有30多個。全球抗體藥物複合體市場在2020年後逐步成熟，每年超過50%的成長率，預估到2025年可達210億美元的成長規模。