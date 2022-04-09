快訊

人山人海！本土飆442例確診 北車今湧現排隊打疫苗人潮

北港武德宮百人大亂鬥 警車竟被偷開衝進人群

魔術子彈研發有成 翻轉晚期乳癌存活期

聯合報 / 記者許佳惠/台北即時報導
台大醫院一般外科主治醫師郭文宏指出，抗體藥物複合體在各癌別都可運用，為癌症治療帶來曙光。記者曾原信／攝影
台大醫院一般外科主治醫師郭文宏指出，抗體藥物複合體在各癌別都可運用，為癌症治療帶來曙光。記者曾原信／攝影

台灣每年新增一萬五千名乳癌患者，年增率近4.5%，遠高於其他癌症，光是去年健保乳癌藥物支出就高達新台幣143.55億元，僅次於肺癌。

台大醫院一般外科主治醫師郭文宏表示，抗癌藥物有四種不同的機轉，包括阻斷細胞活化的訊息傳遞、阻止細胞分裂、阻斷癌細胞的新生血管以減少營養供應、提高自己免疫T細胞抗癌能力等，其中單株抗體不但可以阻斷細胞活化的訊息，還能在癌細胞表面做記號，讓自身免疫細胞辨識並攻打癌細胞，這種阻斷訊號又激發免疫的藥物，在西元1998年問世後，開啟HER2治療曙光，成為劃時代的發現。

郭文宏表示，諾貝爾獎得主Paul Ehrlich博士在1913年首次提出「Magic Bullet魔法子彈」概念，運用靶向觀念，將細胞毒性藥物作用到腫瘤細胞上，但因為一開始採用小鼠製作單株抗體，抗原性太高、易被人體排除，因此直到1990年後，才開發出可以使用的單株抗體藥物和真正的魔法子彈「抗體藥物複合體」，這一系列藥物發展，用HER2陽性乳癌可以有最完整說明。

郭文宏說，HER2陽性乳癌約佔所有乳癌的1/4，但其實每個人的乳房細胞表面都有一定數量的HER2受體，只不過正常細胞上約有2萬個，HER2陽性乳癌細胞上面可能會有200萬個。

單株抗體的作用機轉，除了讓癌細胞生長訊號無法傳遞之外，還可以引發自體免疫反應，因此針對HER2陽性乳癌，效果顯著，第一代HER2單株抗體標靶藥物問世後，可降低95%復發率，之後又研發出第二代，兩者並用加上化療，對於轉移性乳癌而言，無疾病惡化存活期可提高到18.7個月，存活中位數達56.7個月。

魔法子彈--抗體藥物複合體，就是在單株抗體上，再鏈結化療藥物，帶進癌細胞裡面引爆毒殺癌細胞，這種治療必須受體的單一性非常強，才能真正把藥帶進癌細胞。而在HER2乳癌的治療上，如果前述的治療、第一代和第二代標靶並用加上化療再失效，則可使用第一代魔法子彈，無疾病惡化存活期可達9.6個月，比之前只能撐5、6個月還好，而即使再復發，只要換成第二代魔術子彈，無疾病惡化存活期可以達19.4個月。目前第一代魔法子彈，健保有條件給付，第二代則還未納入健保。

至於標靶藥物複合體，能不能一次鏈結很多種化療藥，郭文宏認為，不同藥物的鏈結難度很高、技術上需要克服，萬一在血液中鏈結就斷了，可能造成全身毒性，因此與其寄望一次鏈結多種化療藥，不如使用兩種標靶藥物複合體。

而抗體藥物複合體的概念不只可應用在HER2陽性乳癌，也應用在三陰性乳癌，甚至可擴展到其他癌症，去年已有140多種針對不同癌別的魔法子彈在研發中，其中乳癌就有30多個。全球抗體藥物複合體市場在2020年後逐步成熟，每年超過50%的成長率，預估到2025年可達210億美元的成長規模。

乳癌 癌細胞 健保

延伸閱讀

B肝阿公驗出早期肝癌 「電燒」殺死癌細胞效果佳

乳癌常見5大危險因子妳有嗎？出現6大症狀別等快就醫

NBA／助爐主魔術終止6連敗 騎士頹勢不止排名拉警報

薛景求「夜叉」槍戰台北街頭 轟7千發子彈認「皮皮挫」

相關新聞

國衛院扮醫、學資源整合領頭羊 國人戰勝癌症關鍵一役

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，聯合報今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教...

提高部分負擔抑制醫療浪費 健保署支持新藥新科技

國家衛生研究院與聯合報健康事業部共同主辦「2022癌症高峰論壇--無畏 癌症教會我的事」今天正式登場，健保署長李伯璋在論...

民眾最關心3件事 游美月：癌症新藥及帳單、健保給付

「2022癌症高峰論壇：無畏癌症教會我的事」共邀請21位癌症相關權威，並於今天在元氣網粉絲團線上直播，第一天上午場登場講...

網路霸凌現象 國發會調查：台灣40萬人曾線上遭言論攻擊

網路時代來臨，民眾在網路查資料、於論壇發表意見是再平常不過的事情，但也因為網路具有匿名特質，不少人言論失去界線；國發會調...

魔術子彈研發有成 翻轉晚期乳癌存活期

台灣每年新增一萬五千名乳癌患者，年增率近4.5%，遠高於其他癌症，光是去年健保乳癌藥物支出就高達新台幣143.55億元，...

春雨淋壞荔枝花龍眼不開 彰化春蜜採嘸三成

今年三月低溫又雨水豐沛，淋壞荔枝花穗，龍眼遲延開花，造成蜜蜂採嘸蜜，往年此時春蜜已採7至8次，今年只採1次，整體產量不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。