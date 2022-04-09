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春雨淋壞荔枝花龍眼不開 彰化春蜜採嘸三成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化八卦山養蜂人陳嘉誠發現今年蜂蜜量稀少。記者簡慧珍／攝影
彰化八卦山養蜂人陳嘉誠發現今年蜂蜜量稀少。記者簡慧珍／攝影

今年三月低溫又雨水豐沛，淋壞荔枝花穗，龍眼遲延開花，造成蜜蜂採嘸蜜，往年此時春蜜已採7至8次，今年只採1次，整體產量不到正常的兩成五，即使量少價揚三成，養蜂人家相當無奈。

彰化八卦山養蜂人陳嘉誠今天表示，去年上半年乾旱，荔枝和龍眼開花大爆發，因缺乏雨水變成「乾燥花」，風吹樹枝抖動花掉滿地，開花不理想，蜜源大減，去年春蜜產量只有正常的一半。

「今年更慘！」陳嘉誠說，今年三月氣溫偏低多雨，荔枝果樹開花被淋壞，龍眼果樹到現在幾乎沒花，蜜蜂淋雨和受寒導致體力衰弱，很多病死，存活的蜜蜂比較勇健卻採不到花蜜，去年3月26日第一次採春蜜，每二至三天採一次，到4月8日已採7次蜜，今年到今天，只採一次。

陳嘉誠拿起蜂箱槽框比畫著，往年此時槽框內周邊有一層油亮亮蜂蜜可採收，現在一個角落薄薄一層；他說，下雨天蜜蜂也需要食物，今年經常下雨，養蜂人不敢「殺雞取卵」刮走所有的蜂蜜以免蜜蜂餓死，視天氣狀況，像今天晴朗溫暖吹南風，大概最快每4至5天採一次。

今年春天沒荔枝花和龍眼花，陳嘉誠預估春蜜採收情形很槽，頂多只有去年的一半，等於只有正常產量的二成五，價格是否上漲要視春蜜品質。往年每台斤春蜜600元，今年可能量少價揚，每台斤800元起跳而且未必買得到。

蜜蜂 荔枝 蜂蜜

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