胃癌、消化道癌健保給付一窮二白 癌種治療應不分貴賤

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，「聯合報」今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」。參與論壇的台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆演講「晚期上消化道癌治療新知與現況」。梁逸歆說，對比日、韓、新加坡等亞洲國家，台灣健保給付胃癌、食道癌藥物少之又少，真的是一窮二白，呼籲「罹癌並非自願，癌種不分貴賤。」

「晚期上消化道癌的話題十分沉重，是個悲慘的故事。」梁逸歆說，惡性腫瘤（cancer）的英文字源，其實是來自巨蟹座（Cancer），在古代惡性腫瘤就是一種恐怖的螃蟹，把身體吃出一個大洞，而今天聚焦在上消化道癌症，包括食道癌、胃癌，因這兩種癌症為國人十大死因之二。

依衛福部2019年男女性十大癌症標準化發生率，男性食道癌排名第六，發生人數2639人，胃癌排名第七，發生人數2389人；女性胃癌排名第十，發生人數1549人，由此可見，食道癌為純粹男性的癌症。另2020年十大癌症死因統計，胃癌、食道癌分別排名第八名、第九名，死亡人數為2339人及1954人。由此可見，食道癌純粹是男性的惡行腫瘤且死亡率非常高。

其次，依各癌症患者死亡年齡比例，其中45歲以上人口，因胃癌致命的比率隨著年齡增長，因此與年齡有絕對關係，幫民眾為85歲以上時，十大癌症死因已升至為第五位。而食道癌則僅與三個年齡層有關，且絕大多數患者年齡為45歲至64歲，正值青壯年時期，且一旦發現病情多為晚期，死亡率高達八成。

梁逸歆說，若就台灣食道癌現況，當發現罹癌時，第三期患者約占兩成九，第四期患者達四成，這比例非常高，且胃癌、食道癌的發展是現在進行式。

梁逸歆說，胃癌、食道癌危險因子多與外在環境有關，包括幽門螺琁桿菌感染引發的胃炎，吸菸、喝酒、攝取醃漬食物、家族性與遺傳性、EB病毒等，而食道癌不易早期發現，危險因子有喝酒、吸菸、檳榔，以及醃漬、刺激性、太燙、胃食道逆流有關，患者常見症狀為吞嚥困難。

至於，轉移性胃癌治療現況，包括第一線用藥為化療藥物歐立普、截瘤達，或依醫師評估再加上歐洲紫杉醇，但這樣的患者是「天選之人」，臨床上很少見，或是使用標靶治療賀癌平，但約20名癌症患者只有一人可以使用，或是使用免疫治療等。

第二線用藥則有標靶藥物欣鋭澤，合併使用化療藥物太平洋紫衫醇。第三線用藥為單一使用治療標靶藥物欣銳澤、免疫治療，或是化療藥物抗癌妥、朗斯孚。

此外，轉移性食道癌治療現況，第一線用藥有化療藥物白金、截瘤達，或使用免疫治療，第二線單一用藥有化療藥物太平洋紫杉醇、歐洲紫衫醇、抗癌妥、免疫治療，但目前沒有第三線用藥。

梁逸歆說，台灣晚期胃癌存活率與亞洲其他國家比較，如日本第四期患者五年存活率為15.2%，約是6至7名患者有1人可以活到5年，韓國為9.2至23.9%，但台灣僅為6.5%。另台灣晚期食道癌存活率與亞洲其他國家比較，如南韓第四期患者五年存活率為16.6%，但台灣僅為3.4%。

梁逸歆指出，胃癌、食道癌第四期患者的五年存活率為何偏低，原因是此兩種癌症的關注度非常低，依健保署2020年「全民健保癌症醫療費用支出」，胃癌及食道癌醫療費用為33.8億點、33.9億點，占總費用各為2.8%，也就是說，胃癌每死一個病人，健保支出藥費為51.7萬元，食道癌則為26.2萬元。

因此，轉移性胃癌治療健保給付現況，包括第一線無法使用免疫治療，第二線用藥則完全沒有給付，第三線用藥僅給付化療藥物朗斯孚，但因胃癌患者幾乎都無法進食，又要如何服用口服藥物朗斯孚。而轉移性食道癌治療健保給付現況，包括第一線無法使用免疫治療，第二線用藥則完全沒有給付。