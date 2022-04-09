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影／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景追日熱潮
台灣極北燈塔富貴角「懸日」懸日來了，從清明後開始一直到5月16日，都有機會拍攝到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定美景，再掀懸日拍攝熱潮，近日有不少攝影愛好者「追日」，今年因為天氣及太陽軌道方位，剛好在坐在石門堤防上就可以看到超大顆太陽落下的超美夕陽。
攝影師張隆說，台灣極北燈塔富貴角懸日奇觀，今年非常特別因為天氣關係、太陽軌道方位，剛好坐在石門堤防上就可以看到超大顆太陽。軌道會一直往北走，拍照最佳點4月位置在石門漁港與石門國中，5月在愛之船民宿草皮。
張隆表示，因今年的燈塔開燈時間提早，剛好可以看到大太陽下沉燈塔後方加上燈塔亮燈，最近常常有侯鳥飛越，幸運的話，可以看到「世界級的畫面」，日中有鳥。他建議，觀賞者請戴太陽眼鏡，手機可以拍攝縮時，請把車子停在石門停車場或者是愛之船民宿。落日時間大約在下午6時13分左右，下午5時到達準備最適合。
張隆說，因太陽落下角度的關係，這段期間拍攝者站在陸地上拍攝，人跟燈塔、太陽剛好成一直線，過了這段時間就只能在海中，那當然是不可能的。
張隆傳授拍攝技巧，太陽的角度會由左轉右落下，拍攝時構圖很重要，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，夕陽紅日從燈塔後方落下，手機也可以拍美照。光源很重要，要拍有如蛋黃才好看，得曝光不足，如果正常曝光就會像蛋白。
北觀處粉絲團也推薦極北燈塔懸日，指懸日產生是因為當太陽落下於低仰角時，光線穿過大氣層的路徑較長，陽光就換呈現會偏橘或橘黃，今年最佳觀賞日是4月6日到5月19日，日落時間每日皆不同，可參考中央氣象局網站。
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