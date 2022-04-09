快訊

新北今+143例…26處足跡曝光 板橋車站、樂華夜市、秀泰影城入列

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景追日熱潮

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
富貴角燈塔極北懸日來了，季節限定美景追日熱潮。圖／張隆拍攝、提供
富貴角燈塔極北懸日來了，季節限定美景追日熱潮。圖／張隆拍攝、提供

台灣極北燈塔富貴角「懸日」懸日來了，從清明後開始一直到5月16日，都有機會拍攝到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定美景，再掀懸日拍攝熱潮，近日有不少攝影愛好者「追日」，今年因為天氣及太陽軌道方位，剛好在坐在石門堤防上就可以看到超大顆太陽落下的超美夕陽。

攝影師張隆說，台灣極北燈塔富貴角懸日奇觀，今年非常特別因為天氣關係、太陽軌道方位，剛好坐在石門堤防上就可以看到超大顆太陽。軌道會一直往北走，拍照最佳點4月位置在石門漁港與石門國中，5月在愛之船民宿草皮。

張隆表示，因今年的燈塔開燈時間提早，剛好可以看到大太陽下沉燈塔後方加上燈塔亮燈，最近常常有侯鳥飛越，幸運的話，可以看到「世界級的畫面」，日中有鳥。他建議，觀賞者請戴太陽眼鏡，手機可以拍攝縮時，請把車子停在石門停車場或者是愛之船民宿。落日時間大約在下午6時13分左右，下午5時到達準備最適合。

張隆說，因太陽落下角度的關係，這段期間拍攝者站在陸地上拍攝，人跟燈塔、太陽剛好成一直線，過了這段時間就只能在海中，那當然是不可能的。

張隆傳授拍攝技巧，太陽的角度會由左轉右落下，拍攝時構圖很重要，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，夕陽紅日從燈塔後方落下，手機也可以拍美照。光源很重要，要拍有如蛋黃才好看，得曝光不足，如果正常曝光就會像蛋白。

北觀處粉絲團也推薦極北燈塔懸日，指懸日產生是因為當太陽落下於低仰角時，光線穿過大氣層的路徑較長，陽光就換呈現會偏橘或橘黃，今年最佳觀賞日是4月6日到5月19日，日落時間每日皆不同，可參考中央氣象局網站。

富貴角燈塔極北懸日來了，季節限定美景追日熱潮。圖／李進生拍攝，張隆提供
富貴角燈塔極北懸日來了，季節限定美景追日熱潮。圖／李進生拍攝，張隆提供

燈塔 懸日 石門

延伸閱讀

平溪農會、民宿防災給力 共同守護居民安全

海上最美抹茶蛋糕、海帶芽湯　新北石門「綠石槽」季節限定

太極門神氣家族籲停止戰爭 用愛點亮良心燈塔

汛期將至 北市水利處體檢河川堤防、抽水站等設備

相關新聞

國衛院扮醫、學資源整合領頭羊 國人戰勝癌症關鍵一役

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，聯合報今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教...

提高部分負擔抑制醫療浪費 健保署支持新藥新科技

國家衛生研究院與聯合報健康事業部共同主辦「2022癌症高峰論壇--無畏 癌症教會我的事」今天正式登場，健保署長李伯璋在論...

民眾最關心3件事 游美月：癌症新藥及帳單、健保給付

「2022癌症高峰論壇：無畏癌症教會我的事」共邀請21位癌症相關權威，並於今天在元氣網粉絲團線上直播，第一天上午場登場講...

網路霸凌現象 國發會調查：台灣40萬人曾線上遭言論攻擊

網路時代來臨，民眾在網路查資料、於論壇發表意見是再平常不過的事情，但也因為網路具有匿名特質，不少人言論失去界線；國發會調...

胃癌、消化道癌健保給付一窮二白 癌種治療應不分貴賤

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，「聯合報」今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌...

海科館「潮境方舟1號」設玻璃觀察窗 4月17日啟航

國立海洋科技博物館打造研究船「潮境方舟1號」日前運抵海科館，未來除支援環境生態監測研究外，民眾也可透過玻璃窗觀察海洋生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。