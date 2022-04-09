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桃園風箏節今明2天展開 還可獲得限量風箏

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園此次風箏節也在草地上布置許多地景風箏。記者翁唯真／攝影
桃園此次風箏節也在草地上布置許多地景風箏。記者翁唯真／攝影

2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」先前受連續降雨影響延後舉行，今明2天於大溪中庄調整池景觀土丘展開，由桃園市長鄭文燦放飛紐西蘭的16米大型鯨魚風箏為活動揭開序幕，同時還有30隻鯨魚風箏也同步升空，更有各式海洋動物風箏翱翔天際；此次觀光旅遊局在草地上營造了休閒旅遊、田園野餐氛圍，並規畫了地景風箏，及致贈限量紀念風箏、風箏彩繪等活動。

觀旅局表示，此次大型風箏固定方式與車隊合作將汽車當作載重物，用車子放大型的鯨魚風箏，也在草地上特別營造了休閒旅遊、田園野餐氛圍，規劃了來自紐西蘭的15米兒童火車、時尚汽車、可愛俏皮的單車風車，以及搖擺大白鵝、振翅白鴿等地景風箏。

觀旅局說，今明2天可於下午3時30分起開放民眾自由放飛，現場風箏達人也將帶著他們自己設計的鯨魚風箏，與民眾互動、體驗放飛樂趣，現場也設有野餐趣活動，每日2場、每場50組，每組贈送活動主題野餐墊1個。

桃園市長鄭文燦表示，邁入第4屆的桃園國際風箏節在大溪天空之城公園舉行，除了放飛大型風箏，還有特技風箏表演，讓大家體會大漢溪流域的好山水風光，加上即將完工的中庄跨河大橋，可連結至河岸另一邊的大嵙崁、山豬湖生態公園等，讓民眾有更多旅遊處。

觀旅局也建議民眾參加風箏節活動，可將車輛停在大溪橋頭停車場、國防大學和警察局八德分局旁空地臨時停車場，另外中庄調整池及七張福德宮也有園區接駁專車，民眾可有效運用免費接駁車來賞風箏，並遵守防疫規定。

2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」今明2天在大溪中庄調整池景觀土丘展開。記者翁唯真／攝影
2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」今明2天在大溪中庄調整池景觀土丘展開。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席2022桃園國際風箏節活動。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席2022桃園國際風箏節活動。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦，今放飛16米大型鯨魚風箏為活動揭開序幕，同時還有30隻鯨魚風箏也同步升空。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦，今放飛16米大型鯨魚風箏為活動揭開序幕，同時還有30隻鯨魚風箏也同步升空。記者翁唯真／攝影

風箏節 桃園 鯨魚

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