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健保部分負擔調漲 陳時中：取之於民、用之於民

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
衛福部長陳時中（左）今天到新竹參加新竹市立馬偕兒童醫院揭牌儀式。記者張裕珍／攝影
衛福部長陳時中（左）今天到新竹參加新竹市立馬偕兒童醫院揭牌儀式。記者張裕珍／攝影

行政院公告健保部分負擔修正案，將於5月15日生效，今天有媒體詢問衛福部長陳時中，現在經濟不景氣，恐增加民眾及慢性病患者的負擔？陳時中說，健保是個社會保險制度，台灣的健保已做了20幾年，有些費用會從費率裡面來收，有些費用會從部分負擔來收，總之都是「取之於民，用之於民」。

陳時中說，健保部分負擔的調漲，這幾年來不管是消費者或是醫療界都認同，使用時增加收取一點費用，讓民眾負擔，就是只會多收一點，也希望避免造成就醫的障礙。

另在慢箋負擔上面，陳時中說，長久以來，不少民眾都一樣是領藥，為何慢箋不需負擔費用，因此這次也恢復基本公平性，但考量轉換期間，避免增加民眾的額外負擔，慢箋只有第1次會收費，第2、3次後不會收，總之「健保是複雜的制度，財務健全是永續的關鍵」，還需大家一起努力。

健保 陳時中 行政院

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