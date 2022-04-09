民眾最關心3件事 游美月：癌症新藥及帳單、健保給付

2022癌症高峰論壇，今年以無畏，癌症教會我的事為主題。（右起中國醫藥大學附設醫院內科部夏德椿醫師、健保署李伯璋署長、國衛院梁賡義院長、聯合報游美月社長、監察院王建煊前院長、林口長庚賴瓊慧副院長、南山人壽商品精算暨數據管理陳維新資深副總經理）記者/曾原信攝影 「2022癌症高峰論壇：無畏癌症教會我的事」共邀請21位癌症相關權威，並於今天在元氣網粉絲團線上直播，第一天上午場登場講者包括國衛院長梁賡義、健保署長李伯璋、前監察院長王建煊，以及林口長庚副院長賴瓊慧、中國附醫內科部副主任夏德椿、高雄長庚血液腫瘤副主任王銘崇、台大腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆，以及聯合報社長游美月。

國內covid-19感染病例數飆升，2022癌症高峰論壇因此改為線上直播。游美月指出，癌症論壇連續舉辦四年，最重要的推手是梁賡義院長，若不是國衛院的全力支持，不可能成就這個國內最大規模的癌症論壇。每當受到疫情影響生活決策時，游美月借用梁賡義心法指出，民眾要從內心堅定，不要影響正常生活，可供民眾面臨疾病挑戰時的借鏡。

游美月說，為了更了解癌症病患的需求，聯合報健康事業部也進行一份網路民調，發現民眾最關心的三件事情是，癌症新藥、癌症帳單、健保給付，這三件事情關係到每一個人的家庭與健康。

而監察院前院長王建煊以無私、無畏的精神，不僅給予偏鄉學童教育、成立無子西瓜基金會照顧老人家，並以癌症病患過來人的經驗跟民眾分享。游美月指出，王建煊以喜樂的心態面對癌症，每天照常作公益事，令人敬佩。

此外，聯合報也會腳步不停地協助讀者得到最新最正確的資訊，幫助大家維持健康、對抗疾病。游美月說，感謝眾多合作夥伴共同舉辦這樣盛大的論壇，尤其好多醫學中心及癌症病友團體一起參與，共同創造一個溝通的平台。