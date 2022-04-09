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國衛院扮醫、學資源整合領頭羊 國人戰勝癌症關鍵一役

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
國家衛生研院院長梁賡義今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」中表示，我國每年死亡人數中約二成八死於癌症，健保給付費用有六分之一用於治療癌症，資源整合才是癌症防治勝道。記者曾原信／攝影
國家衛生研院院長梁賡義今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」中表示，我國每年死亡人數中約二成八死於癌症，健保給付費用有六分之一用於治療癌症，資源整合才是癌症防治勝道。記者曾原信／攝影

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，聯合報今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」。參與論壇的國家衛生研究院長梁賡義表示，癌症死亡率居高不下，如何防治受人關注，每年死亡人數中約二成八死於癌症，健保給付費用有六分之一用於治療癌症，這是個嚴重問題，而「資源整合才是癌症防治之勝道」是更重要的議題。

聯合報社長游美月說，「癌症高峰論壇」今年已是第四年舉辦，非常感謝國衛院支持，因院長梁賡義說，「不能讓病毒打敗我們。」因而在疫情期間仍舉辦論壇。

「國衛院成立於1996年，為任務導向政府智庫，新冠肺炎疫情期間也進行許多研究，並對於肺癌、肝癌、乳癌等常見癌症，也針對胰臟癌、口腔癌、膽道癌等少見、治療困難癌症進行防治。」梁賡義說，國衛院於資源、人力整合是由菸捐支持的衛福部癌症卓越研究計畫開始，建立國家級人體生物資料庫及精準健康大數據整合平台。

梁賡義說，衛福部癌症卓越研究自2000年開始，每三年為一期共有四期，第一期於2010年至2013為進行創新、探索性的應用研究，同時成立國際認證的實驗室，培育癌症研究人才等。第二期為2014年至2017年時，各醫學中心、研究單位除針對肺癌、肝癌進行跨醫院研究外，也對逐年發生的大腸癌、口腔癌及乳癌進行研究，並研發癌症新興篩檢。

第三期為2018年至2020年著重癌症轉譯研究、跨機構合作平台及其整合應用。第四期2021年至2025年，除進行跨機構合作的癌症轉譯研究外，也注重相關臨床研究資訊共享。

梁賡義說，2018年至2020年此階段，由國衛院主責「癌症研究跨機構合作平台及整合應用」，為協助各研究群資源整合、推動跨機構合作、促進形成全國性研究團隊，以降低癌症罹患率及死亡率。其中針對大腸癌、胰臟癌、肝癌、乳癌等，共結合53個醫、學研究單位，並架構研究資訊、技術服務、教育分享，倫理法律平台。

於研究資訊平台為建置癌症研究資訊共享的網站促進交流，並進行63次會議凝聚癌症研究群合作共識及議題，推廣共用電子工具將相關病歷電子化，加速臨床資料整合。技術服務平台為開放跨機構核心設施、昂貴儀器供各癌症研究群使用，並提供技術諮詢、客製化基因檢測服務、開發代謝質體分析法等，更提供癌症生物資訊及生物統計資學或合作服務。

教育分享平台為針對國內外癌症流行病學的監測與分析比較，希望研究可以突破，以及辦理流行病學、生資、生統教育訓練等。倫理法律平台為召開專家會議研擬個資維護、大數據運用等議題。

梁賡義說，經過前三期計畫，即要求第四期開始，各受補助的研究單位必須相互分享檢體及臨床資料，希望更多人使用這些珍貴的資料。第四期的研究計畫從預防、早期發現、治療、癌症存活共四方面著手，如提升癌症防治健康職能提升及行為改變的介入研究，以及老人癌症治療策略研究、癌症存活者的後續生理及心理狀況研究等。

梁賡義指出，第四期計畫將擴增至63個合作單位，再增加胃癌、攝護腺癌等，更增加癌症研究資訊共享、核心技術、癌症流行病學監測及預測模式資訊、防治政策研究及建議規劃等平台，期盼對重要議題有所貢獻。

國衛院也主責「國家級人體資料庫整合平台」，目前整合31家合作機構，累積至今年已完成56萬登錄收案，另有98件學術界申請案、13件產業界申請案。同時協助防疫科技產業發展，將新冠肺炎確診者的血液檢體成為公共財，協助業者取得產品的專案許可。此外「精準健康大數據永續平台」則為建置臨床轉譯導向的巨象資料及產學應用。

未來展望為進行前瞻性收錄癌症基因定序，以及基因檢測資料與臨床資料，並建立本土癌症基因資料庫，促成資料串連與資訊共享。梁賡義說，透過跨機構資源整合、跨領域分工合作、提供醫研加值應用及加速研究成果產出等，才可攜手合作戰勝癌症。

國家衛生研院院長梁賡義今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」中表示，我國每年死亡人數中約二成八死於癌症，健保給付費用有六分之一用於治療癌症，資源整合才是癌症防治勝道。記者曾原信／攝影
國家衛生研院院長梁賡義今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」中表示，我國每年死亡人數中約二成八死於癌症，健保給付費用有六分之一用於治療癌症，資源整合才是癌症防治勝道。記者曾原信／攝影

癌症治療 基因 新冠肺炎

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