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2022癌症高峰論壇／賴瓊慧：月經不順成子宮內膜癌高危

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
林口長庚副院長賴瓊慧指出，子宮內膜癌已是婦癌發生率首位，九成患者會有異常出血，當任何年齡層女性有不正常出血需立即就醫。記者曾原信／攝影
林口長庚副院長賴瓊慧指出，子宮內膜癌已是婦癌發生率首位，九成患者會有異常出血，當任何年齡層女性有不正常出血需立即就醫。記者曾原信／攝影

子宮內膜癌已從2011年開始成為台灣婦科癌症發生率第一名，這個與肥胖有關的癌症，每10萬女性有17人罹患，已超過卵巢癌及子宮頸癌。林口長庚醫院副院長賴瓊慧指出，相較於其他婦癌子宮內膜癌九成會異常出血，也沒有其他婦癌惡性，因此，女性只要有異常的出血，或是月經不順就需要就醫，才能早期檢查早期治療。

賴瓊慧在「2022癌症高峰論壇」說，近年子宮內膜癌的患者有年輕化趨勢，2、30歲的患者常見於診間，一名17歲的少女因月經不順就醫，發現有多囊性卵巢，因經常不排卵，沒有黃體素的刺激，子宮內膜沒有完整剝離，舊細胞一直留下來，累積突變造成內膜增生形成子宮內膜癌。

針對這些年輕患者，在臨床上會進行生育力保存會保留子宮，但10年的復發風險高達5成，賴瓊慧指出，這是因為高風險的子宮還存在，因此，患者得密切追蹤，等到生育結束後，會再進行子宮摘除。

除了多囊性卵巢是子宮內膜癌的風險因子，肥胖也是重要因子，尤其子宮內膜癌又以類內膜型腺癌最常見，這類型癌症與體重及脂肪有關，過多的脂肪組織轉化過多的雌激素，刺激子宮內膜生長，長期下來造成子宮內膜過度增生及子宮內膜癌；加上肥胖的人長期處於慢性發炎狀態，也導致免疫反應減弱及氧化壓力增加，都會增加癌細胞的生長。

而近年也發現子宮內膜癌與遺傳有關係，若有錯配修復（mismatch repair）基因突變，還容易與大腸癌、卵巢癌有關；另外糖尿病、高血壓、太晚停經，或乳癌病人長期服用Tamoxifen都需要密切追蹤。

雖然子宮內膜癌發生率高，但九成患者會有異常出血，早期發現是比較容易的，賴瓊慧表示，在治療上以手術為優先，一期內膜型腺癌，分化良好，五年再發率約2.6%，五年存活率97.9%；至於中高風險患者還可以搭配骨盆放射治療，復發性、晚期、轉移性患者，目前臨床試驗發現，可使用免疫檢查點抑制劑和多項標靶藥物與傳統化療相較，存活率有改善。

子宮內膜癌是子宮體癌中最常見的癌症，台灣女性癌症發生率子宮體癌每十萬人17人，已超過卵巢癌的9.86人及子宮頸癌7.67人，由於飲食生活型態改變及高齡化婦女人口增加，使得患者愈來愈多。

賴瓊慧建議，子宮內膜癌已成婦癌首惡，女性只要異常出血，例如月經跟平常的規律性不同，或是兩次月經中有出血，另外更年期的亂經或停經又出血而且是咖啡色，都需要去看婦產科就診。

子宮頸癌 患者 癌症

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