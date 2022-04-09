影／新竹市立馬偕兒童醫院今天揭牌 9月1日營運

新竹市政府以BOT方式籌建的新竹市立馬偕兒童醫院為大新竹地區唯一專責的兒童醫院，歷經2年多工期，今天揭牌。衛福部長陳時中等人受邀揭牌，肯定市府的決心，也感謝馬偕的勇氣，「不怕賠錢」，守護兒童健康。馬偕兒童醫院預計9月1日營運。

新竹市立馬偕兒童醫院位於建功二路28號，基地過去為國防部土地，由市府透過都市計畫變更取得，台灣基督長老教會馬偕醫療財團參與BOT案並投資30億元興建。地下4層、地上10層建物外觀以紅磚直角建築搭配黃色橫樓，如「打開童書見諾亞方舟」。

今天早上包括市長林智堅、衛福部長陳時中、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎、新竹馬偕院長翁順隆等人都前來揭牌。馬偕兒童醫院9月起將以醫學中心等級醫療服務桃竹竹苗逾30萬兒童，提供24小時兒科專科醫師駐診急診服務。

陳時中說，2017年參與馬偕與新竹市府BOT案的簽約，當時就認為非常不簡單，因為專責兒童醫院經營不易，肯定林智堅的決心、智慧與馬偕醫療團隊的勇氣，過程中也有賴市民、議會、營造廠商等的支持，成就新竹市立馬偕兒醫。他也承諾將與健保署研議提高兒童重症醫療給付，中央地方攜手推進，帶給下一代健康與快樂。

「歷經2700多個日子，終於將成功解鎖市民期待已久的兒童醫院」，林智堅細數推動兒童醫院的過去，他表示，這是他2014年競選市長的重要政見，自己身為三寶爸，就曾因為半夜遍尋不找專責兒科醫師，也曾有一名奶奶因此痛失愛孫，成為他推動的使命。

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎說，萬丈高樓平地起，馬偕兒醫是不容易的工程，感謝三星營造、林智堅一起打造讓兒童身心靈健康的環境，「即便是賠錢的醫院，以願意做」，希望讓桃竹苗近30萬名兒童得到最好照顧。

市府衛生局指出，新竹市立馬偕醫院營運後分階段將提供32科醫療科別、400床，除提供急重罕症兒童醫療服務外，將結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務，還有2倍早期療育醫療空間，服務範圍將包含大新竹婦幼醫療需求，並納入未來50年兒童醫療、科技設備、行政空間、教學及研究等需求。