提高部分負擔抑制醫療浪費 健保署支持新藥新科技

國家衛生研究院與聯合報健康事業部共同主辦「2022癌症高峰論壇--無畏 癌症教會我的事」今天正式登場，健保署長李伯璋在論壇上，以自己曾發現早期腎腫瘤為例，強調對於疾病無畏的認同。同時他也對於聯合報針對癌友調查，有8成5希望新藥納入健保，笑稱應該是10成希望新藥納保。

他表示，近年健保總額成長率約4.4%，但癌藥成長率已有10.68%，截至110年底，健保共收載154種癌症藥物，而在110年光是癌藥支出就高達新台幣403億元，其中以標靶藥物支出最高，占62.6%。「生命不能重來，所以對病人有用的，健保署都會設法給予經費支持，把一年八千多億元的預算花在刀口上」，李伯璋多次強調會跟病人站在一起，給予必要的醫療支持。

不過他也說，以前癌症治療為化療，但副作用大，目前標靶和免疫治療效果更好，但相對費用高昂，因此必須推動使用者付費概念，提高部分負擔，省下來的錢則可用於癌症和重大傷病。

衛福部昨天也公告調整部分負擔，並自5月15日起生效，李伯璋說，衛福部長陳時中強調不要因病而貧或因貧而病，造成就醫障礙；以前健保部分負擔只做半套，民眾無感，因此用「0元效應」抑制浪費。

李伯璋說，所謂0元效應，是指一項物品或服務，從免費變成要付費，能顯著降低需求，因此部分負擔的改革有重要意涵，不能訂太高，更不應該免除，小額的部分負擔能在不增加民眾太多負擔下，相當程度的抑制浪費，「因為要從口袋拿錢出來才有感，才會有引導效應」。此外，在臨床治療與健保給付有差距時，也可考慮商保補位健保，這也是健保署持續關注的事。

李伯璋也列舉健保署在新藥新科技預算分配上的努力，因為癌症新藥加速上市但效益不明，新醫療科技又發展無窮，在健保資源有限的情況下，要審慎通盤規劃，因此健保署導入前瞻性評估(HS)作為編列預算參考、運用醫療科技評估(HTA)估算新科技成本及效益來輔助決策、另外也檢討已給付項目，有效的健保就加碼、無效的限縮給付，將資源用在最有效益治療。「有效的加速給付，無效的廠商還款，在藥價溝通上，希望廠商能跟國家站在一起，雙方取得共識，確保廠商有合理利潤，健保財務負擔不致過重，才可引進更多新藥。」

此外，由於免疫治療費用比標靶貴三倍，所以除要求廠商將價格壓低，也審視真實世界數據，觀察臨床治療效果是否符合期望，也因此在109年2月，健保署決議暫停肝細胞癌及胃癌的新個案免疫藥物給付，隔年4月，美國FDA癌藥諮詢會議也反對肝癌及胃癌使用免疫藥物。

真實世界數據提供以實證為基礎的健保給付，李伯璋也以晚期非小細胞肺癌為例，第一線使用標靶藥物的存活率，顯著高於使用化療藥物，尤其以第一年最為明顯，即使到第五年，存活率仍有意義，所以務實處理給予給付。另外精準醫療已是未來趨勢，伴隨式檢驗與基因檢測更顯重要，健保署也加速藥物伴隨式檢測納入給付。

而在預算有限的情況下，生物相似藥似乎是節流的解方之一，李伯璋說，生物相似藥指的是跟原廠生物製劑有相同療效的藥物，目前年成長率約8~10%，占整體生物製劑18%且持續上升，若通過衛福部食藥署核准取得藥證，證實藥效跟原廠藥一樣，民眾就不必非得要用原廠藥，健保署除推動生物相似藥免除事前審查、放寬使用期限，也擴增給付規定，例如放寬年齡，但病人數可能因此變多，對財務也有衝擊影響，不過整體而言，推動生物相似藥是健保署努力的目標。

節流解方之二，就是呼籲健保永續是全民責任，需要全民一起努力，「拿藥回家卻不吃、做過多不必要的檢查，都是在浪費健保資源」，健保署也推動健康存摺，讓民眾知道自己接受多少放射線劑量，因為放射線可能影響基因造成癌變，因此不必要的放射線檢查就不該做。

李伯璋，健保是台灣人的驕傲，每次出席亞太經濟合作APEC或世界衛生大會WHA，外國人都很羨慕台灣健保，「尤其我們在A醫院做的檢查，可同步在B、C醫院的雲端看到結果，這是國外都做不到的事」，健保署正計畫出版英文書籍介紹健保制度，把台灣的驕傲推到全世界。