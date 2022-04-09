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老農握力下降、下肢無力 誤為農忙太累卻是腦中風

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
中榮灣橋醫療部主任林耘德表示，許多中風個案，未能及時就醫，錯失黃金治療期。圖／台中榮總灣橋分院提供
中榮灣橋醫療部主任林耘德表示，許多中風個案，未能及時就醫，錯失黃金治療期。圖／台中榮總灣橋分院提供

嘉義縣80歲徐姓檳榔農某日在低溫的凌晨巡視農園時，突然發現右手抓握力下降，且右下肢無力，本以為是農忙太累導致，但休息4天仍不見改善，經台中榮總灣橋分院診斷右肢無力現象，是因心血管慢性疾病造成的輕微腦中風，立即住院治療並進行急性後期照顧，徐翁恢復情形良好，已能自理生活。

中榮灣橋醫療部主任林耘德表示，許多長者中風個案，家屬常將症狀誤以為是身體退化衰弱，未能及時就醫，導致錯失黃金治療期，後續復健效果相當有限，加重家屬的照護負擔，因此最好熟記中風症狀口訣「FAST」，分別為「Face臉部肌肉歪斜」、「Arm手無力、拿東西會掉落」、「Speech言語表達困難或不清楚」、「Time儘快確定發病時間，掌握黃金3小時治療期」，簡單的口訣，在症狀發生時可以自我檢視或幫助親友辨別，立即撥打119就醫。

林耘德提醒民眾，依據衛生福利部2020年統計國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，4月份天氣早晚溫差大，對於中高齡長者或心血管疾病患者來說，更是中風的高危險群；臨床上常見中風為缺血性腦中風,若在黃金3小時內，經醫師評估可使用血栓溶解劑靜脈注射治療，中風恢復情形更佳；一般急性中風後，7天內仍有惡化可能，切勿因症狀緩解而輕忽，應聽從醫師指示完成全面性檢查，例如進行腦部及頸動脈超音波，找出是否有嚴重血管狹窄、心房顫動或心律不整情形，必要時放置支架輔助；另通常會為病患注射點滴增加腦部組織灌注，並給予抗血小板藥物治療，避免因中風引起的心血管、腦部疾病併發症。

林耘德指出，對於具復健潛力的病人，研究指出中風後的前6週為黃金治療期，在體力允許的情況下，藉由早期高強度復健，讓中風患者大腦與肌肉間提早恢復鏈結，研究指出有8成患者可獲得改善，可減少對照顧者依賴；另外中央健康保險署已於2014年推動中風急性後期整合照護計畫（PAC），經失能量表評估2-4分、具恢復潛力且配合度佳的中風患者，可住進復健病房，藉醫療整合性照護，採多次數、高強度的「積極復健」，讓中風患者大腦與肌肉間提早恢復鏈結，幫助病患重建生活自理能力；出院時也提供輔具租借、居家照護等諮詢與建議，若因中風失能無法完全回復，可申請身心障礙鑑定、勞保或農保殘障給付及長照2.0資源，減輕中風家庭及照顧者的負擔。

腦中風 復健 患者

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