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馬勒卡下周一轉中颱 今年第2號颱風梅姬恐在這時形成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
目前太平洋地區有馬勒卡颱風，及1個熱帶性低氣壓。圖／氣象局提供
目前太平洋地區有馬勒卡颱風，及1個熱帶性低氣壓。圖／氣象局提供

今年第一號颱風馬勒卡持續增強中。中央氣象局說，預計下周一增強為中度颱風，但對台灣天氣沒有影響。此外，今天上午8時菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓生成，不排除在下周一形成今年第二號颱風梅姬。

氣象局氣象預報員趙竑說，今年第一號颱風馬勒卡，目前在關島南方海面，未來往西北前進，下周一會北轉，沿著日本南方海面往東北移動，目前所處環境條件不錯，看起來會持續發展，下周一估會增強為中颱，但北轉後環境條件就會轉差，預計維持中颱強度。

趙竑說，今天上午8時菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓生成，未來緩慢往東，環境也是不錯，但因為離馬勒卡近，馬勒卡會把環境水氣輸送過去，導致該熱帶向低氣壓水氣較少，成颱機會比較低，強度維持熱帶性低氣壓機會較高，會慢慢消散。仍不排除下周一轉成今年第二號颱風梅姬。

此外，趙竑說，南海預估也會形成一熱帶性低氣壓，不過目前結構還不是很好，緯度也比較低，條件比較差，還要觀察。

菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓生成。圖／氣象局提供
菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓生成。圖／氣象局提供

颱風 馬勒卡 氣象局

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