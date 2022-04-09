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天氣回暖荔枝椿象現蹤 花蓮縣府呼籲修枝做好防治
近日進入外來種害蟲茘枝椿象交配產卵期，花蓮市區已有荔枝椿象現蹤。花蓮縣政府農業處表示，縣內專門種植荔枝的農友很少，荔枝椿象主要寄生在龍眼和台灣欒樹，多是民眾通報住家附近發現，提醒民眾可修剪過密枝條，若不慎接觸到皮膚或眼部，應立即以清水沖洗後就醫。
縣府動植物防疫所長周黃得榮說，荔枝椿象是1年1世代的害蟲，主要分成卵、若蟲及成蟲3個時期，每年3到5月是產卵高峰期，在龍眼、台灣欒樹等無患子科的寄主植物葉片上，可見14顆聚集成塊的綠、黃色卵粒，約兩周即轉紅孵出若蟲，成蟲體形則是盾形黃褐色，胸腹部有白色蠟粉。
周黃得榮說，3月中旬後氣溫回升，荔枝椿象也進入交配期，不過這段期間逢龍眼開花，不建議使用化學農藥，可釋放平腹小蜂寄生椿象卵進行生物防治；若是在若蟲期，則可以用植物皂素進行非化學農藥防治。
荔枝椿象也會於4至6月間，出現在台灣欒樹吸取細嫩枝條的汁液或交配，周黃得榮建議民眾修剪過密枝條，修剪及防治重點是樹冠最外層及矮的側枝或萌蘗，最好在9月花期前完成。
農業處長陳淑雯說，民眾若在居家環境發現荔枝椿象，要避免接觸及驚擾，若還是不小心接觸皮膚或眼部，請立即以清水沖洗後，趕快就醫治療。若需要農作物防治的施藥技術指導，可洽詢花蓮區農業改良場（03）8521108或動植物防疫所（03）8227431。
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