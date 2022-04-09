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40歲男跑步、騎單車膝蓋卡卡 醫師籲關節不適及早就醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供

台灣運動風氣愈來愈興盛，不少民眾熱愛路跑、自行車、登山等戶外活動，但運動傷害發生率隨之增加，退化性關節炎已不再是老年人的專利，有年輕化趨勢。花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，若膝蓋疼痛、關節僵硬，或爬樓梯、爬坡時覺得膝蓋無力、疼痛，可能是退化性關節炎，應及早就醫治療。

花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩近日就收治一名熱愛運動的男性病患，幾乎每天騎腳踏車上下班，才40歲就覺得膝蓋卡卡，經注射玻尿酸後有明顯改善。

蔡傳恩說，玻尿酸是一種多醣體，具有高度吸水及黏彈的特性，不僅是關節軟骨組成的一部分，也是關節腔潤滑液的主要成份之一，可以幫助關節活動順暢並降低關節軟骨間的磨損，

他表示，玻尿酸早期主要用在治療退化性關節炎，近年來也開始用來治療肌腱相關疾病，如肩旋轉肌腱發炎、網球肘、板機指以及阿基里斯腱發炎等，對於發炎、潤滑與止痛都有不錯療效；注射1劑，效果平均可維持半年到1年，對於輕、中度患者，可延緩退化性關節炎速度，但如果關節已嚴重磨損，效果就有限。

蔡傳恩提醒，運動姿勢要正確，運動後也要給身體足夠修復時間，不能忽略保養與休息，若感到膝蓋疼痛、關節僵硬、活動時膝蓋發出「喀拉」聲音，或是爬樓梯或爬坡時感覺無力、疼痛，應及早就醫治療，否則一旦惡化，還可能必須接受膝關節置換手術。

花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。圖／門諾醫院提供

關節炎 肌腱 花蓮 單車

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