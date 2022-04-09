下波明顯變天時間點在下周三 鋒面南下各地轉陣雨

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣受到高壓邊緣偏東風影響，東半部迎風面雲量多，沿海偶有短暫陣雨，西半部則是晴時多雲的穩定天氣，恆春半島也偶有短暫雨發生機會。

氣溫方面，白天高溫都可以來到27-30度，感受上舒適到有點悶熱，東半部因為雲量多，高溫大約25-26度。夜間低溫各地都在19-21度之間，日夜溫差大。

廖于霆說，明天持續受偏東風到東南風影響，各地都是多雲到晴的穩定天氣，中午高溫會比今天再上升1-2度，各地普遍高溫都在30-31度左右，日夜溫差大的情況更加明顯。

另外在西半部清晨有濃霧出現的機會，在霧區行車要特別留意前車動態，以免追撞事故發生。

廖于霆說，下周一上半天可能有一波水氣接近西半部，可能讓西半部雲量增多，偶有短暫雨發生，但來得快、走得也快，下半天各地天氣又會再好轉。下波明顯變天的時間點在下周三，鋒面南下，各地轉陣雨。

下周四之後受東北風與北方冷空氣影響，氣溫又會大幅下降，北部、東北部低溫可能只剩15度左右，其他地區氣溫也會略降2-3度，但影響較小。

廖于霆說，今年第一號颱風馬勒卡目前距離台灣三千多公里，未來強度逐漸增強，有發展為中度颱風機會，不過在距離台灣以東外海就會北轉，對台灣沒有影響。