高溫上看33度這裡短暫雨 吳德榮：輕颱馬勒卡將大迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。北部15至30度，中部18至31度，南部18至33度，東部13至30度。

明天大氣不穩定度略提高，西半部晴時多雲、晨有霧，午後山區有局部短暫降雨的機率，東半部偶有局部短暫雨，各地仍偏暖。

他表示，下周一至周三白天西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫在30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。

下周三晚起鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降。下周四鋒面漸遠離，上半天仍有雨，下午好轉，北部偏涼，各地早晚微冷。下周五各地晴朗穩定，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱馬勒卡在關島南方海面；強度逐漸增強，11日2時將跨過中度颱風門檻。潛勢預測路徑朝西北前進，第4天轉北、移速減慢，與歐洲（ECMWF）系集模式，50次模擬的路徑大致類似。

他說，5天之後的系集模擬則顯示，逐漸受到西風帶的導引，轉向偏東，在日本南方海面呈現大迴轉的行徑。距離台灣遙遠，不致產生間接影響。至於另外2個熱帶擾動，發展條件不佳，是否成颱再觀察。