低溫降雨濃霧影響修復進度 南橫4月底通車恐得再等等

被視為台20線南橫公路「最後一哩路」的天池至向陽段，歷經超過１２年的修復，可望在四月底有條件通車，消息一傳出後，吸引不少民眾想搶頭香，南橫公路上台東海端鄉「天龍飯店」5月假日訂房更幾乎全滿。不過本周天池一帶路段因持續降雨影響安全修復進度，公路總局評估通車時程可能會延後。

實際上，近期天池一帶路段，上午11時許後就開始降雨，再加上濃霧影響視線，多少都影響工程進度。

公路總局表示，台20線南橫公路最後一哩路天池至向陽路段20公里（臨105便道里程約25k～45k)內重要關鍵工程，經公路總局三工處戮力修復，大致完成一定安全程度，目前接續最後公路安全檢視、交通管理設施建置系統測試、路容整理及橫向機關最後確認等作業，預計可於5月完成相關有條件復通準備作業。

公路總局強調，復通僅限5噸以下貨車、9人座以下小客車、大型重機及機車通行，在考量整體公告程序行政作業及事前準備工作，真正有條件復通開放時間表，仍須以公路主管機關公告為原則，相關最新資訊一定以最快、最廣及最正確來提供用路人，造成不便敬請見諒。