新馬站驚傳鋼軌斷裂列車延誤 台鐵：今晚封鎖路線抽換

6432次普悠瑪號2018年10月21日在新馬站翻覆，今天傳出該站出現鋼軌斷裂，部分東部幹線列車延誤。

對此，台鐵說，經宜蘭工務段派員巡察，宜蘭線K89+305東線左軌裂縫約3mm，無立即性危險，即依標準作業程序：先行使用魚尾鈑加固，列車通行安全無虞，已排定今晚封鎖路線，抽換該區段鋼軌。

【中央社／台北8日電】

台灣鐵路管理局今晚指出，宜蘭新馬站鋼軌出現約3毫米裂縫，先用魚尾鈑加固處理，列車慢速通行安全無虞，已排定深夜封鎖路線抽換鋼軌。

台鐵表示，今晚有民眾撥打1933緊急通報電話，告知「新馬站89之19號電桿附近鋼軌疑有裂縫」，經宜蘭工務段派員巡察，宜蘭線K89+305東線左軌出現裂縫約3毫米（mm），研判無立即性危險，立即依標準作業程序處理。

因新馬站是2018年10月普悠瑪列車事故出軌處，鋼軌出現問題更引起外界關切。

台鐵指出，目前先使用魚尾鈑加固處理，列車通行安全無虞，已排定今天深夜結束營運後封鎖路線，再抽換鋼軌。

台鐵表示，目前通過新馬站的列車以時速30公里慢行，估計影響列車行駛約數分鐘，詳細情況仍待統計。