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健保部分負擔5月15調漲！ 看圖秒懂新制「輕症衝大醫院多收800元」

3大民團替肺癌患者請命 盼健保鬆綁救命免疫療法

中央社 / 台北8日電

全台每年有1.6萬人確診肺癌，其中55%是晚期。健保雖給付免疫療法，卻因條件嚴苛僅2成患者能用藥。3大癌症團體今天共同疾呼，盼健保放寬條件，給肺癌患者多一點點救命機會。

根據衛福部統計，肺癌已連續10年蟬聯國人10大癌症死因，全台每年有1.6萬人新確診為肺癌，平均32分鐘就有1人，其中約55%、約9000人已是晚期，每1.1小時就有1人因肺癌病逝。

台灣癌症基金會、台灣臨床腫瘤醫學會、中華民國癌症醫學會今天共同召開記者會，中華民國癌症醫學會理事長楊志新指出，早年醫界大多認為肺癌與吸菸有關，在國外的肺癌患者也大多如此，但在亞洲地區多數肺癌患者沒有吸菸習慣，尤其以婦女居多，至於危險因子究竟是什麼，目前都還不清楚。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，肺癌是可以利用基因檢測尋找治療方法的癌症，約有60%患者會出現驅動基因突變，可使用標靶藥物治療；其餘40%因缺乏有效治療藥物，只能接受化學治療，不僅效果只有標靶藥物的一半，有效時間也減半。

賴俊良說，後來免疫療法問世後，這一群患者總算有藥可用，但2年療程就要價新台幣300萬元，多數民眾根本負擔不起，健保近年雖納入給付，但因給付條件嚴苛，只有20%患者有機會用藥。

說起免疫治療，多數民眾有聽沒懂。楊志新解釋，癌細胞原本和正常細胞長得很像，又會釋放出PD-L1混淆視聽，讓免疫細胞誤以為癌細胞是「自己人」，免疫療法就是透過阻斷PD-L1，讓免疫細胞認出癌細胞並殲滅它。

楊志新說，根據國際數據，沒有驅動基因突變的患者若使用免疫療法併用化療，比只做化療者的中位數存活期多出一倍，死亡風險降低4成；相較以往幾乎沒有患者能活過5年，相差甚遠。

楊志新表示，日本、韓國、英國、加拿大、澳洲均陸續將免疫合併化療納入肺癌患者的第一線治療，但台灣至今仍訂有PD-L1必須高於50%以上的給付門檻，多達80%患者根本不符規定，呼籲健保署鬆綁給付，給肺癌患者多一點點救命的機會。

然而健保財務連年虧損，在新藥、新科技上更是不可能包山包海，據統計，一款癌症新藥從申請健保到實際給付平均耗時2年，給付條件也相當嚴苛，面對每年新增12萬名癌症患者，單靠健保恐難以為繼。

台灣癌症基金會、癌症希望基金會近來紛紛倡議比照英國，由政府籌設癌症新藥基金，作為癌症新藥納入健保前的過渡支持措施，也有團體已將計畫送至衛福部，盼讓癌友儘早使用救命新藥。

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