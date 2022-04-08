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齊心抗疫！萊爾富即起推「防疫周邊專區」5折起
本土疫情升溫，已連續兩日本土確診皆近400例，為了與大眾齊心抗疫，萊爾富即起至5月3日推出防疫周邊專區5折起優惠，包括舒潔抗菌濕巾10抽（售價29元）、沙威隆清潔爽膚抗菌濕巾10抽（售價29元）、康乃馨寶寶潔膚超厚補充包80片（售價95元）等皆可享買1送1。
萊爾富即起至5月3日推出上好醫療防護口罩盒裝50入系列（原價199元）可享單盒特價179元、任選2盒350元；原價169元的4D盒裝10入上好醫療立體口罩，也有任選2盒300元、任選5盒555元、任選10盒999元的優惠，購買10盒現省691元、相當於不到6折。醫療口罩於無藥商門市及特殊門市無販售。
其他像是透明防飛沫眼鏡（售價99元）、台製PET防護面罩（售價99元）、多功能面罩（售價199元）、反穿圍裙式CPE防護衣2入（售價120元）、淨護盾CPE加厚萬用手套20入（售價49元）等皆祭出第2件0元優惠。
另外，萊爾富增加快篩試劑備貨量，目前也有提供羅氏家用自我檢測套組5入組售價1,800元、1入組售價360元等。
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