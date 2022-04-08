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糊塗女棉條塞陰道13天 聞惡臭就醫才驚覺忘了拔
近年來台灣女性對於衛生棉條的接受度提高，相比於衛生棉，棉條不易外漏、讓下體保持乾爽的特性受到許多女性喜愛，但不論是衛生棉條還是衛生棉，在使用上都要確保定期更換，避免私密處感染。日前一名女網友在Dcard發文，表示自己因為忘記衛生棉條還塞著，竟長達13天沒有取出，在發出惡臭味後才前往婦產科就診，這才發現是這條陳年衛生棉惹的禍。
原PO表示，自己還是衛生棉條新手，因為還是會害怕外漏，所以在塞入棉條後也墊了一塊衛生棉，但在某次上廁所後卻摸不到棉條尾端的棉繩，「當下的我以為是自己根本沒塞棉條，所以就不了了之」，沒想到一周後私密處發出惡臭，「馬上去看了婦產科醫生，驗了尿後沒什麼問題，以為是細菌感染，醫生開一個禮拜的藥給我吃」，但狀況遲遲未改善，再次回診後才發現陰道中有棉條。
原PO自己也傻眼地表示，「沒想到自己能蠢到極致」，「從上上禮拜一直在我的陰道裡，我完全都沒感覺，這期間還有塞新的棉條，我也完全沒發現」，這場驚魂記也讓她再三提醒所有女孩使用棉條千萬要謹慎，不要像她這樣鬧了場笑話，更有可能對身體產生傷害。
許多網友紛紛表示，「夭壽，味道能想像了」、「我覺得妳不適合用棉條，放了還忘記很危險」、「我一個棉條都有點塞不進去，怎麼可以塞這麼多個」、「這樣一不小心會出人命耶，八小時應該已經極限了」、「衛生棉、棉條這些東西要很勤換，怕忘記就設鬧鐘，有過用棉條感染、截肢的案例」。
根據衛生福利部建議，棉條的建議使用時間為4到8小時，最多不可超過8小時，若是放置於體內過久、或是使用前沒有清潔雙手，容易引起「毒性休克症候群」。此外，若是使用衛生棉條進行游泳、泡湯等水中活動，結束後應立即取出、更換新的棉條。
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