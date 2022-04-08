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家關員如孩子守護者 化解教養難題揪出兒虐風險

中央社 / 台北8日電

人人都能成為孩子守護神。幼兒園長王淑芬擔任家庭關懷訪視員，深入孩子受傷、哭泣的家庭，發現教養難題並協助，曾發現新手媽媽產後憂鬱並及時通報介入，預防可能的憾事發生。

衛生福利部保護服務司今天舉辦「社區挺兒少，家關護幼苗」記者會，說明去年起在台北、台中、彰化與屏東試辦兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務成果（家關服務）。

保護司長張秀鴛表示，自民國107年至110年，兒少保護通報案件上升幅度達32%，這些通報案件中，約有3成經調查並非真正高風險，而是在教養照顧需要改善，但這些案件中約有1成會再度被通報，顯見光靠社工人員致電關懷不夠。

張秀鴛說，衛福部自去年起試辦家關服務，結合關心兒少的社區民眾，經訓練與見習後深入這些家庭追蹤訪視關懷，發現異狀能立即通報，是第一線的「防暴雷達」。

負責這項試辦計畫的屏東科技大學社會工作學系教授趙善如說，社工人員受限於時間與案量，無法高密度長時間追蹤案家，不同領域的民眾經過10小時訓練與2至3次實地見習成為家關員，針對低風險的兒少通報案件進行3個月的追蹤訪視服務，化解各種教養難題。

趙善如說，目前家關員服務案件主要是居家安全導致意外受傷，深入家庭可指導如熱水瓶擺放位置、藥品要放在哪裡等，或者討論孩子的健康、發展與營養攝取，甚至分享育兒經驗，化解家庭的教養難題。

趙善如表示，迄今4縣市已有79名家關員完成訓練，並訪視236個家庭，王淑芬就是其中一員。

長年在幼兒園工作的王淑芬，認為孩子教養與家庭環境從小扎根，就不用害怕未來會走偏。擔任家關員後，她將幼兒園的豐富保育經驗傳授給訪視的家庭，如活潑好動的孩子更要注意軟墊擺設與柵欄設置，以免發生意外。

王淑芬回憶，先前曾訪視一名1個月大的小嬰兒，因摔落搖籃被通報，透過拜訪了解這名新手媽媽因公公較威權強勢而備感壓力，幾次訪談後還透露有產後憂鬱傾向，甚至曾意圖帶著孩子輕生，她旋即通報家防中心，由專業社工接續服務，避免可能的憾事發生。

趙善如表示，家關服務自今年4月起正式辦理，全台預計招募500名社區民眾成為家關員，只要年滿18歲且符合相關評估，不限年齡或身分皆可參與，人人都可成為孩子守護者。

台大兒童醫院兒少保護醫療中心主任呂立表示，家關員是兒少保護的重要里程碑，美國先前就有護理師擔任家庭支持夥伴（Family Partner）訪視家庭，之後又推出安全照顧方案（SafeCare），由護理師訓練大學生志工成為家訪員，守護兒少。

「照顧孩子有好多挑戰，大家一起來幫忙。」呂立說，期待未來每個家庭都有關懷員，與家長及孩子交朋友，一起照顧彼此支持，可讓兒少受虐、不當對待的情況大幅減少。

新手媽媽 產後憂鬱 幼兒園

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