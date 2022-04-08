快訊

「犧牲自己成全別人」 王浩宇宣布退選市議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保部分負擔最新公告 5月15日正式上路

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
健保部分負擔最新公告，5月15日正式上路。記者杜建重／攝影
健保部分負擔最新公告，5月15日正式上路。記者杜建重／攝影

健保財務狀況不佳，今年底安全準備金將不足一個月，並不符「健保法」規定，衛福部長陳時中於去年更宣示兩年內不調漲健保費率，因此藉由調整藥費、慢箋、急診、檢驗檢查部分負擔，基於使用者付費原則，抑制健保浪費。

依健保現行規定，門診藥費100元以下，免收部分負擔；100元以上依級距收取，上限200元。調整藥品部分負擔新制，基層院所、地區醫院若一般藥品及慢性病連續處方箋第1次調劑的藥費在100元以下，免收部分負擔，若超過100元則按藥費收取20％，上限200元，而區域醫院及醫學中心同樣按藥費收取20％，上限300元。至於慢箋第二次、第三次領取則不收部分負擔。

急診部分負擔，現行基層院所及地區醫院為150元，區域醫院300元，醫學中心則根據檢傷等級，第1、2級重症收取450元，第3至5級輕中症為550元。

新制為基層院所及地區醫院無論檢傷等級均為150元；區域醫院及醫學中心依病患檢傷等級收取不同費用，第1、2級重症，區域醫院收取200元，第3級中症300元，第4、5級輕症600元，醫學中心則分別收取300元、550元、800元。

至於，檢驗檢查部分負擔方面，現行是一律免收部分負擔，新制為基層診所費用於1000元以下免收部分負擔，超過1000元則依檢查費用收取10％，上限100元。而地區醫院新制為500元以下免收部分負擔，超過500元則依檢查費用收取10％，上限100元。若經轉診至區域醫院可收取10％，上限為150元，未經轉診收取20％，上限300元；若經轉診至醫學中心依檢查費用收取10％，但上限為200元，未經轉診則可收取20％，上限400元。

依健保署資料顯示，調整部分負擔後，一年能挹注健保約99億元，包括調整藥品部分負擔39.7億元，新增檢查檢驗部分負擔58.9億元，調整急診部分負擔1.2億元。

健保 保費 慢性病

延伸閱讀

王喜還原「PCR濺血」過程　強調：我沒資格偷用健保

大陸日增新冠感染逾2.4萬例 未接種疫苗易致重症

健保財務連5年赤字 110年短絀176億元

歐巴馬卸任首返白宮 與拜登同慶歐記健保推出12周年

相關新聞

健保部分負擔最新公告 5月15日正式上路

健保財務狀況不佳，今年底安全準備金將不足一個月，並不符「健保法」規定，衛福部長陳時中於去年更宣示兩年內不調漲健保費率，因...

海蟾蜍公告為有害入侵種 飼養者6月14日前登記備查

世界百大入侵種海蟾蜍，去年11月在南投草屯發現野外族群後，保育志工的目前已捕捉近1500隻，農委會終於公告海蟾蜍為有害入...

上海封城衝擊空運 長榮華航4月各剩1個往返航班

新冠肺炎肆虐，上海疫情尤其嚴峻，衝擊航班。長榮航空說，即起到4月底，僅4月28日往返桃園-浦東班機正常載客；中華航空則說...

守護飛安逾40年！桃機舊塔台下周開拆 年底新景觀亮相

桃園國際機場新塔台自108年12月啟用，運作已相當穩定。交通部民航局說，肩負守護飛安重任超過40年的舊塔台將功成身退，依...

黑白潮超壯觀！新竹金城湖現上千隻高蹺鴴 群起飛舞

春水鳥季來了！新竹金城湖近日出現上千隻高蹺鴴群起飛舞的壯觀黑白潮，湖區樹木停棲有猛禽黑翅鳶，香山濕地有帶著金色繁殖羽的黑...

大阿里山區螢光下的奇幻星旅 螢星派對熱鬧閃亮登場

「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在榮獲「2021Muse ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。