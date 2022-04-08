健保部分負擔最新公告 5月15日正式上路

健保財務狀況不佳，今年底安全準備金將不足一個月，並不符「健保法」規定，衛福部長陳時中於去年更宣示兩年內不調漲健保費率，因此藉由調整藥費、慢箋、急診、檢驗檢查部分負擔，基於使用者付費原則，抑制健保浪費。

依健保現行規定，門診藥費100元以下，免收部分負擔；100元以上依級距收取，上限200元。調整藥品部分負擔新制，基層院所、地區醫院若一般藥品及慢性病連續處方箋第1次調劑的藥費在100元以下，免收部分負擔，若超過100元則按藥費收取20％，上限200元，而區域醫院及醫學中心同樣按藥費收取20％，上限300元。至於慢箋第二次、第三次領取則不收部分負擔。

急診部分負擔，現行基層院所及地區醫院為150元，區域醫院300元，醫學中心則根據檢傷等級，第1、2級重症收取450元，第3至5級輕中症為550元。

新制為基層院所及地區醫院無論檢傷等級均為150元；區域醫院及醫學中心依病患檢傷等級收取不同費用，第1、2級重症，區域醫院收取200元，第3級中症300元，第4、5級輕症600元，醫學中心則分別收取300元、550元、800元。

至於，檢驗檢查部分負擔方面，現行是一律免收部分負擔，新制為基層診所費用於1000元以下免收部分負擔，超過1000元則依檢查費用收取10％，上限100元。而地區醫院新制為500元以下免收部分負擔，超過500元則依檢查費用收取10％，上限100元。若經轉診至區域醫院可收取10％，上限為150元，未經轉診收取20％，上限300元；若經轉診至醫學中心依檢查費用收取10％，但上限為200元，未經轉診則可收取20％，上限400元。

依健保署資料顯示，調整部分負擔後，一年能挹注健保約99億元，包括調整藥品部分負擔39.7億元，新增檢查檢驗部分負擔58.9億元，調整急診部分負擔1.2億元。