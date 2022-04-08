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海蟾蜍公告為有害入侵種 飼養者6月14日前登記備查
世界百大入侵種海蟾蜍，去年11月在南投草屯發現野外族群後，保育志工的目前已捕捉近1500隻，農委會終於公告海蟾蜍為有害入侵種，今年4月15日生效後，飼養者須於6月14日前，向所在地縣市政府完成登記備查，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元至5萬元罰鍰。
林務局指出，海蟾蜍學名：Rhinella marina，4月7日已公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定之原非我國原生種陸域野生動物種類」，是繼2019年公告「美洲綠鬣蜥」為有害入侵種後，再次公告增列原產於美洲熱帶地區的海蟾蜍，具有壽命長、適應力及繁殖力強，且會捕食小型野生動物，毒腺（耳後腺）大而明顯的特徵。
南投農業處表示，防止民眾飼養、繁殖的海蟾蜍不慎逸出野外，造成捕食的肉食性動物中毒死亡，犬貓誤舔（食）可能致死，威脅生態及人畜安全，引發本土生態浩劫，4月15日公告生效後，飼主需在指定期限今年6月14日前向，所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上、5萬元以下的罰鍰。
南投林管處表示，許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，引入海蟾蜍，已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害，先前在國內並未發現野外個體，但去年在南投草屯一處菜園發現野外族群，疑似為放生或寵物棄養個體在野外繁殖所致，為防止入侵情勢擴大，因而公告自源頭管理。
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