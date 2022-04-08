泰國美食節在台登場 秒飛泰國嘗美食

泰國商務處與擁有「米其林主廚超市」之稱的Breeze Super共同舉泰國美食節，從4月7日到20日在Breeze Super微風超市舉行，從經典熱賣人氣泰國食品到最新泰國料理食品，讓消費者感受一秒到泰國，搶先到微風超市體驗享受最道地的泰國美食。

今年泰國美食節的特色包括「秒飛泰國」的鮮切冷藏榴槤、消暑椰汁水等泰國食品，泰國駐台副大使馬化欣、泰國商務辦事處處長李凱莉出席微風超市泰國美食節活動，現場並端出長達二米的巨形船麵，預告今年泰國料理將隨船麵風行盛夏。

微風集團旗下獲得2022年度官方認證「泰精選」殊榮的香茅廚餐廳」、通過評艦也在現場獻藝，示範最受歡迎的泰國海鮮蝦湯並提出鹽烤福壽魚做為今年的流行菜，而呈現Breeze Super微風超市「米其林級」的泰國美食節，而微風超市主廚則端出八年來一直最受歡迎的綠咖哩以及青木瓜沙拉，最受大學生歡迎的蘇差拉師傅則在示範最新流行的船麵之外，現在也製作西谷米蒸肉，主廚獻藝，泰國料理餐廳風行也帶動防疫生活宅在家料理學做泰國料理的風潮。

今年微風超市與泰國商務處獨家聯手舉辦「的「2022泰國美食節」從4月7日起跑到4月20日在微風超市南山旗艦店、復興本店及南京店三家分店展開，本館及南京，現場展售超過一百款各式泰國料理及食品，包括目前台灣正開始流行的船麵也零時差引進船麵醬、綠咖哩、魚露、打拋醬及泰式海鮮與新鮮香料如打拋葉、香茅等，此外，今年也特別增加新鮮的榴槤、鮮切榴槤以及椰子等。

微風超市在泰國美食節期間除了提供經典綠咖哩、現做青木瓜沙拉等泰國料理供消費者外帶，三家分店也開發各店限定菜色如南山旗艦店的「泰式海鮮沙拉」、南京的「打拋豬」以及本館的經典綠咖哩之外，回應消費者對學做泰國菜的熱愛，微風超市在泰國美食節期間，除了於4月9日下午2時於南山旗艦店舉辦蘇差拉的料理活動之外。購買泰國食品滿599元可以參加微風超市與緣蘋果國際合作的私廚活動，將在南山旗艦店內特別開闢VIP限定參加的泰國料理私廚教學活動。

泰國美食風靡全球，泰美味屢屢登上國際版面，過去由CNN旅遊票選世界五十大最佳美食排行榜，泰國料理就占了七名。而泰國美食也是米其林界重要主流，更是消費大眾熱愛美食。微風超市從連續八年舉辦泰國美食節的銷售經驗中觀察到，從魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬，到新鮮蔬果青木瓜、綠茄紫茄到藥味香料運用如香茅、檸檬葉、咖哩葉、南薑等，顧客從帶回家的熟食料理到自己動手學做泰國菜，從商品種類廣度到料理運用的深度都逐年成長，帶動泰國菜的風行。