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上海封城衝擊空運 長榮華航4月各剩1個往返航班

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮、華航示意圖。聯合報系資料照
長榮、華航示意圖。聯合報系資料照

新冠肺炎肆虐，上海疫情尤其嚴峻，衝擊航班。長榮航空說，即起到4月底，僅4月28日往返桃園-浦東班機正常載客；中華航空則說4月規畫飛航4月21日桃園-浦東。其他航班則滾動式檢討。

長榮說，因應上海疫情持續升溫，浦東機場進一步實施更嚴格防疫措施，即日起至4月底， 僅4月28日往返桃園-浦東BR712/BR711提供載客服務，5月航班則將視當地疫情狀況及最新防疫規範再進行調整。最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

華航說，配合上海疫情管控，上海航線4月份接下來規畫飛航4月21日CI501/502桃園往返上海浦東一個班次載客，客機載貨及貨機運行照原定班表飛航，執行細節將依上海當地規定辦理。後續將依上海疫情狀況，滾動式調整航班，旅客可透過華航網站及Mobile APP查詢詳細航班資訊。

上海 疫情

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