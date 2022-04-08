B肝阿公驗出早期肝癌 「電燒」殺死癌細胞效果佳

77歲陳姓阿公今年初在南投醫院檢查，發現肝臟有顆2公分腫瘤，確診為早期肝癌，經肝膽腸胃科醫師黃耀光以俗稱「電燒」的無線射頻燒灼術，透過超音波導引定位，將電極探針插入肝臟腫瘤，利用熱能殺死癌細胞， 阿公治療狀況良好，已順利出院。

黃耀光說，肝癌早期未必會有疼痛等明顯症狀，一般發現時通常已是中晚期，針對中晚期的病患，無法手術切除，化療也不會有顯著療效，甚至昂貴的標靶藥物治療及免疫治療對延長病患生命，也相當有限。

陳姓病患是B型肝炎患者，罹患肝癌機率隨著發炎及肝臟纖維化程度，是一般人5至100倍，B型肝癌發展至肝硬化患者5年內罹患肝癌的機率可達20%，C型肝炎患者罹患肝癌的機率是一般人的15至20倍，發展至肝硬化患者每年肝癌發生率約3%。

還好陳姓病患定期追蹤，才能在肝癌早期及時發現， 黃耀光醫師建議B型及C型肝炎患者、酒精性肝炎患者、肝硬化患者需定期篩檢，早期發現早期治療，黃耀光醫師也表示，針對早期的患者，可以手術、電燒等方式根除治療，有機會治癒疾病。而與傳統手術相比，無線射頻燒灼術傷口小、恢復較快，對早期肝癌治療效果好。