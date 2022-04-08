守護飛安逾40年！桃機舊塔台下周開拆 年底新景觀亮相
桃園國際機場新塔台自108年12月啟用，運作已相當穩定。交通部民航局說，肩負守護飛安重任超過40年的舊塔台將功成身退，依原規畫推動舊塔台拆除作業，預計下周起拆除，年底前配合塔台園區改善工程一併完工。
民航局說，桃機舊塔台配合桃園國際機場建設計畫，自56年5月展開選址作業，歷經12年規畫、設計、施工，於68年2月26日配合正式啟用，至108年12月16日新塔台啟用為止，累計服務超過460萬架次航班、7億人次旅客，不僅承擔台灣最重要的飛安守護任務40餘年，也一直是國門最顯著的地標。
民航局說，舊塔台座落於桃園機場中心點，塔高46公尺，塔台內的重要設施，除了位於10樓的管制作業室負責最重要的機場航班管制工作；8樓則是桃園航空氣象台，每日均有觀測員在此觀測天氣，早年為觀測方便，8樓採鏤空設計，但因機場靠近海邊，且東北季風強勁，風勢大時，觀測員執行任務時，常需綁上繩子避免遭風吹落，後來採加裝玻璃窗，成為後來大家熟知的模樣。
民航局指出，桃機舊塔台啟用之初，每日服務航班不到100架次，每年總旅客數僅約400萬人次，至108年底新塔台啟用時，塔台每日需服務的航班已經成長到平均每日730架次，當年旅客量更成長到4868萬人次，為國內機場迄今為止最高紀錄，也見證了台灣經濟起飛與民航、觀光的發展。
民航局說，隨著機場航行量增加，桃機塔台也多次增添各式系統、儀器與裝備，航管作業席次也需因應增加，空間不足問題也逐漸浮現。行政院遂於101年核定塔台園區建設計畫，規畫闢建新塔台，並於108年12月16日啟用。
民航局指出，新塔台啟用2年多來，運作日趨順暢，舊塔台原本肩負的備援任務也可卸下，圓滿功成身退。民航局飛航服務總台已經完成招標作業，舊塔台拆除作業將於13日展開，主建物預計7月開始拆除，於年底前完成舊塔台拆除作業與塔台園區整體改善工程，拆除過程，舊塔台一樓部分結構體將會保留，成為未來園區景觀的一部份。
民航局飛航總台台長黃麗君說，施工工法會很安全，十樓鋼構結構會割除後慢慢用下來；七到九樓用小型挖掘機上去；七樓以下用蝴蝶夾弄碎拆除，利用電梯跟電纜把廢料送下來。會慢慢拆，以不影響新塔運作為原則，安全第一。
黃麗君說，新舊塔距離30公尺，預計今年完成景觀工程。真正拆除工程45天，周遭矮房子（以前的辦公室跟機房）會先配合拆，旁邊都清空才會拆主體，8月15日後才會做景觀工程。拆除跟景觀工程斥資3000萬。
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