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澎湖花火節限定！全家便利商店推限量口罩、仙人掌霜淇淋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「仙人掌霜淇淋」4月25日起將於澎湖地區全家便利商店復刻回歸，售價39元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
「仙人掌霜淇淋」4月25日起將於澎湖地區全家便利商店復刻回歸，售價39元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

澎湖國際海上花火節」是國人每年夏天最期待的旅遊盛事，今年正式邁入第20周年，全家便利商店再次與澎湖縣政府聯名，4月20日起推出「全家揪你來澎湖七逃」主題活動，以「防疫應援」與「解渴應援」兩大主軸開發多項商品，更獨家販售澎湖花火節20周年紀念品，包括澎湖縣全家便利商店限量販售的「仙人掌霜淇淋」強勢回歸，還有限量聯名口罩、隨身酒精噴瓶。

根據全家便利商店統計，去年首次攜手澎湖花火節推出聯名特色景點口罩，開賣第一周就在澎湖19間門市銷售超過2萬片，顯見兼具收藏價值及實用性的特色口罩深受遊客喜愛。今年再次融入澎湖元素，推出3款全新設計的花火節特色口罩，以澎湖著名仙人掌、海龜與經典的花火節煙火元素設計，其中仙人掌款以最百搭的大地色系為底，穿插綠色仙人掌圖案；煙火款以藏青藍為底，搭配煙火在海上施放的夜空美景；海龜款則使用代表大海的水藍色設計。4月20日至6月30日於澎湖地區的全家便利商店購買指定商品滿100元，即可加價10元購入一款，單筆可累計，每款限量20,000片，依現場販售為主，售完為止；無法到當地遊玩的消費者5月4日起可上「全+1」線上商城購買，每款10片一包、售價109元，每款限量1,000包，售完為止。

全家便利商店同步推出方便攜帶的「噴一夏！」酒精噴瓶，上方夜空煙火圖像與下方海龜的雙層設計，成為今年遊玩澎湖必收小物，4月27日起限量販售，於澎湖地區全家便利商店購買指定商品滿100元即可加價69元獲得，也可使用79元直接購入，限量8,000個售完為止。

2020年曾創下熱銷破百萬支的「仙人掌霜淇淋」，4月25日起也將於澎湖地區全家便利商店復刻回歸，讓遊客更方便品嘗在地名產，還能拍美照打卡，售價39元，限量售完為止。

即日起至6月30日憑台灣本島至澎湖機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，將可享Let’s Café大杯冰美式咖啡、酷繽沙、Fami!ce霜淇淋買一送一優惠活動（3選1）；於澎湖地區門市消費滿199元，憑小白單就可即兌換一瓶FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」。

出遊一定要買點紀念品，全家便利商店獨家販售澎湖花火節20周年紀念商品，包含「花火20經典紀念T恤」、「玩美四季經典紀念提袋」、「紀念鑰匙圈」以及「經典紀念帽」，4月25日起於澎湖地區全家便利商店門市獨家限量販售，售完為止。

全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩－海龜款」，使用代表大海的水藍色設計。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩－海龜款」，使用代表大海的水藍色設計。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩－仙人掌款」，以最百搭的大地色系為底，穿插綠色仙人掌圖案。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩－仙人掌款」，以最百搭的大地色系為底，穿插綠色仙人掌圖案。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將澎湖在地元素延伸至FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」包裝上，售價29元，4月20日起全台消費者都可購買，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將澎湖在地元素延伸至FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」包裝上，售價29元，4月20日起全台消費者都可購買，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20紀念鑰匙圈」（共2款），每款限量100個、售價150元，售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20紀念鑰匙圈」（共2款），每款限量100個、售價150元，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將澎湖在地元素延伸至FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」包裝上，售價29元，4月20日起全台消費者都可購買，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將澎湖在地元素延伸至FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」包裝上，售價29元，4月20日起全台消費者都可購買，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩－煙火款」，以藏青藍為底，搭配煙火在海上施放的夜空美景。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩－煙火款」，以藏青藍為底，搭配煙火在海上施放的夜空美景。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20經典紀念帽」，售價300元，限量200個，售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20經典紀念帽」，售價300元，限量200個，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出方便攜帶的「噴一夏！」酒精噴瓶，4月27日起限量販售，於澎湖地區全家便利商店購買指定商品滿100元即可加價69元獲得，也可使用79元直接購入，限量8,000個售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出方便攜帶的「噴一夏！」酒精噴瓶，4月27日起限量販售，於澎湖地區全家便利商店購買指定商品滿100元即可加價69元獲得，也可使用79元直接購入，限量8,000個售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20玩美四季經典紀念提袋」，售價300元，限量100個，售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20玩美四季經典紀念提袋」，售價300元，限量100個，售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20經典紀念T恤」，售價300元，限量400件，售完為止。圖／全家便利商店提供
4月25日起全家便利商店於澎湖地區門市獨家推出「花火20經典紀念T恤」，售價300元，限量400件，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩」，4月20日至6月30日於澎湖地區全家便利商店購買指定商品滿100元，即可加價10元購入一款，每款限量20,000片，依現場販售為主，售完為止；無法到當地遊玩的消費者5月4日起可上「全+1」線上商城購買，每款10片一包、售價109元，每款限量1,000包，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量推出「澎湖花火節聯名口罩」，4月20日至6月30日於澎湖地區全家便利商店購買指定商品滿100元，即可加價10元購入一款，每款限量20,000片，依現場販售為主，售完為止；無法到當地遊玩的消費者5月4日起可上「全+1」線上商城購買，每款10片一包、售價109元，每款限量1,000包，售完為止。圖／全家便利商店提供

澎湖 便利商店 花火節

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