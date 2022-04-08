蓮藕、絲瓜、馬鈴薯削皮後怕變黑 下鍋前1動作保證水噹噹

相信愛做菜的人都遇過這樣情況，有些蔬菜削皮後會逐漸變色，即使仍然能食用，但外觀就讓人看了沒胃口，那要怎麼樣防止呢？農委會就在臉書教大家5樣蔬菜處理的小撇步，保證成品顏色水噹噹。

行政院農委會在官方臉書貼出一張圖表，教婆婆媽媽們以下這5種蔬菜下鍋前的前置小撇步，就能讓成品顏色更加完美。

蓮藕：削完皮立即泡水，可防止變黑 牛蒡：切絲後泡醋水，防止變色（亦可食鹽水1大匙15g加1公升礦泉水） 茄子：切好先過油，可保持原本漂亮的顏色 絲瓜：切好泡鹽水，可防止煮熟變黑 馬鈴薯：削好皮泡水，可讓馬鈴薯較白淨同時去除多餘澱粉

這5種蔬菜的處理方式有一項共同點，就是「泡水」，無論是泡醋水、泡鹽水或者過油，在下鍋前一個小動作就可以保持食材的色澤和新鮮度，讓不少網友看了直呼長知識了，「小知識，但很適合料理新手的我」、「哇！好實用，圖片也超可愛！一定要收藏的呀」、「謝謝分享」。