台東最大休憩站「大武之心南迴驛」今暑假完工啟用！

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」將於今年暑假完工啟用，規模不輸高速公路休息站，未來營運後不僅提供在地就業機會，亦能帶動南迴觀光及商業發展。

饒慶鈴說，結合南迴改拓寬後，從前縣長黃健庭開始，到她上任以來就積極開發南迴4鄉鎮，希望讓南迴成為台東以南的新觀光明珠；未來大武之心南迴驛營運後，不僅提供在地就業機會，亦能帶動周邊商業發展。

座落在大武鄉尚武漁港旁的「大武之心南迴驛」，總面積達33947.5平方公尺，1、2層建物面積為560坪，2020年動工，預計今年暑假完工啟用，由三地集團南仁湖公司得標規畫經營。

今天饒慶鈴前往視察工程進度，她強調，盤點及整合發展南迴地區資源，搭配醫療能量的提升、地景舉辦南迴藝術季、推動部落旅遊及農村再生願景，南迴地區已做好迎接觀光客的準備。

「大武之心南迴驛」提供560坪賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、洗手間、觀景平台等設施，腹地規畫停放78輛機車、112輛小客車、17輛大客車車位，同時預留電動汽車充電設施，規模不輸高速公路休息站。