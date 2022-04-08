快訊

高雄+58多來自娛樂場所傳播鏈 去過這13處的人快篩檢

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

台東最大休憩站「大武之心南迴驛」今暑假完工啟用！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右二）前往「大武之心南迴驛」視察工程進度，她表示未來營運後不僅提供在地就業機會，亦能帶動南迴觀光及商業發展。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（右二）前往「大武之心南迴驛」視察工程進度，她表示未來營運後不僅提供在地就業機會，亦能帶動南迴觀光及商業發展。記者尤聰光／攝影

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」將於今年暑假完工啟用，規模不輸高速公路休息站，未來營運後不僅提供在地就業機會，亦能帶動南迴觀光及商業發展。

饒慶鈴說，結合南迴改拓寬後，從前縣長黃健庭開始，到她上任以來就積極開發南迴4鄉鎮，希望讓南迴成為台東以南的新觀光明珠；未來大武之心南迴驛營運後，不僅提供在地就業機會，亦能帶動周邊商業發展。

座落在大武鄉尚武漁港旁的「大武之心南迴驛」，總面積達33947.5平方公尺，1、2層建物面積為560坪，2020年動工，預計今年暑假完工啟用，由三地集團南仁湖公司得標規畫經營。

今天饒慶鈴前往視察工程進度，她強調，盤點及整合發展南迴地區資源，搭配醫療能量的提升、地景舉辦南迴藝術季、推動部落旅遊及農村再生願景，南迴地區已做好迎接觀光客的準備。

「大武之心南迴驛」提供560坪賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、洗手間、觀景平台等設施，腹地規畫停放78輛機車、112輛小客車、17輛大客車車位，同時預留電動汽車充電設施，規模不輸高速公路休息站。

縣府表示，目前已有75家廠商報名有意願進駐，在地業者已有10家進駐，啟用後將是台東地區最大休憩站，結合漁港水岸景觀，建物造型也會是南迴門戶的新地標。

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」將於今年暑假完工啟用，規模不輸高速公路休息站。記者尤聰光／攝影
台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」將於今年暑假完工啟用，規模不輸高速公路休息站。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴 高速公路

延伸閱讀

影／台東電音趴憑小黃卡入場 饒慶鈴上台快閃5秒

饒慶鈴發文「49顆珍珠」 籲台鐵改革避免悲劇再生

學童確診台東1小學停課10天 1小學預防性停課1天

台東今新增2確診 防疫加嚴4月5日前禁宗教遶境

相關新聞

高鐵基本費率調高帶動票價漲？交長：票價不一定會漲

根據交通部1日公告指出，新核定高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調高為4.313元，這也是四年來首度調漲。對於...

台鐵企工再嗆王國材 估五一8成車開不出去 端午中秋恐繼續「不加班」

為了反對台鐵公司化倉促上路，台鐵企業工會發起五一勞動節「依法休假」，為此交通部長王國材昨天說，「祝他們勞動節快樂，但民眾...

台灣交通問題多 違停、闖紅燈英文怎麼說？

台灣地狹人稠，時常出現交通亂象，近日有網友發現，台灣的交通危險程度竟被日本官方製作成一份安全指南，表示台灣交通亂象受到日本認證。本次介紹前三名交通違規的英文，多益測驗也用得到喔！

台灣銷日鳳梨再傳味酸品質不穩 農委會：會慢慢減少

從今天(4月8日)起，農委會通令貿易商，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓(含稅)者，本年將不予核發海外拓...

缺雞防疫吵翻天 農委會：無專案未放寬任何規定

國內肉雞短缺，國產肉雞業者與進口業者近期頻繁與農委會開會，農委會表示，各方都有不同意見，但農委會並未因此拍板放寬任何進口...

台東最大休憩站「大武之心南迴驛」今暑假完工啟用！

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」將於今年暑假完工啟用，規模不輸高速公路休息站，未來營運後不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。