黑白潮超壯觀！新竹金城湖現上千隻高蹺鴴 群起飛舞

春水鳥季來了！新竹金城湖近日出現上千隻高蹺鴴群起飛舞的壯觀黑白潮，湖區樹木停棲有猛禽黑翅鳶，香山濕地有帶著金色繁殖羽的黑面琵鷺，賞蟹步道則能欣賞到成群的灰斑鴴及翻石鷸，另有琵嘴鴨、白眉鴨、尖尾鴨等，未來將有更多北返候鳥陸續抵達。

市府產發處指出，金城湖是新竹市賞鳥的重點區域，近年來數量穩定的漂亮寶貝高蹺鴴，已成為新竹市的迎賓鳥，牠們擁有淡紅色的長腳、黑白對比羽色，不論行走或飛行都有如紳士般優雅的姿態，是各地愛鳥人士追星對象，今年高蹺鴴到訪上千隻，群起飛舞有如黑白潮，非常壯觀。

產發處表示，近期到訪的水鳥還有琵嘴鴨、白眉鴨、尖尾鴨、黑面琵鷺等，其中，黑面琵鷺成群20幾隻造訪香山濕地，金色的繁殖羽讓人驚艷，也成為美拍對象。