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大阿里山區螢光下的奇幻星旅 螢星派對熱鬧閃亮登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在觸口遊客中心舉辦螢光下的奇幻星旅」宣傳會。圖／阿管處提供
2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在觸口遊客中心舉辦螢光下的奇幻星旅」宣傳會。圖／阿管處提供

「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在榮獲「2021Muse DesignAwards」設計競賽銀獎的觸口遊客中心大地體驗互動區，舉辦螢光下的奇幻星旅」宣傳會，在大阿里山區的竹崎、梅山及阿里山鄉，規畫10條賞螢遊程。

阿管處今年「螢光下的奇幻星旅」主題活動，與在地太興、仁壽、瑞里、瑞峰、豐山、十字、奮起湖、樂野、里佳、茶山等10個社區，規畫夜間賞螢導覽、茶席品茗、DIY體驗、星空音樂饗宴等賞螢系列活動。

另規畫『登「豐」造「吉」-塔山雙日體驗』、「里佳部落光之巡禮」、「到很遠的部落賞螢趣」、「光華頂笨仔Chill賞螢」、「光華頂笨仔五星社區賞螢導覽體驗」等多條賞螢遊程，供民眾上網預約賞螢生態之旅，感受阿里山唯美靜謐的螢光饗宴。

阿管處轄內螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全台3分之2，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞不同種類，每年3至6月「黑翅螢、大端黑螢」，6至8月「梭德氏脈翅螢」，10至12月「山窗螢」，11至1月「鋸角雪螢」，可說是中南部觀賞螢火蟲寶地。

阿管處長洪維新上午偕同縣府文化觀光局長許有仁、阿里山鄉長杜力泉等來賓，為阿里山賞螢系列活動揭幕。提醒民眾觀賞螢火蟲遵守「三不一沒有」：不喧嘩、不捕捉、不拿手電筒直接照射、沒有光害。賞螢活動資訊在「阿里山新印象」臉書粉絲專頁，阿管處官網查看。

「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場。圖／阿管處提供
「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場。圖／阿管處提供
「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場。圖／阿管處提供
「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場。圖／阿管處提供
2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在觸口遊客中心舉辦螢光下的奇幻星旅」宣傳會。圖／阿管處提供
2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在觸口遊客中心舉辦螢光下的奇幻星旅」宣傳會。圖／阿管處提供
「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場。圖／阿管處提供
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賞螢 阿里山 螢火蟲

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