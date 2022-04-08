大阿里山區螢光下的奇幻星旅 螢星派對熱鬧閃亮登場

「春雨豐沛，螢火蟲爆發」，2022嘉義縣阿里山螢火蟲季活動閃亮登場！阿里山國家風景區管理處上午在榮獲「2021Muse DesignAwards」設計競賽銀獎的觸口遊客中心大地體驗互動區，舉辦螢光下的奇幻星旅」宣傳會，在大阿里山區的竹崎、梅山及阿里山鄉，規畫10條賞螢遊程。

阿管處今年「螢光下的奇幻星旅」主題活動，與在地太興、仁壽、瑞里、瑞峰、豐山、十字、奮起湖、樂野、里佳、茶山等10個社區，規畫夜間賞螢導覽、茶席品茗、DIY體驗、星空音樂饗宴等賞螢系列活動。

另規畫『登「豐」造「吉」-塔山雙日體驗』、「里佳部落光之巡禮」、「到很遠的部落賞螢趣」、「光華頂笨仔Chill賞螢」、「光華頂笨仔五星社區賞螢導覽體驗」等多條賞螢遊程，供民眾上網預約賞螢生態之旅，感受阿里山唯美靜謐的螢光饗宴。

阿管處轄內螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全台3分之2，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞不同種類，每年3至6月「黑翅螢、大端黑螢」，6至8月「梭德氏脈翅螢」，10至12月「山窗螢」，11至1月「鋸角雪螢」，可說是中南部觀賞螢火蟲寶地。