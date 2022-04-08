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2022阿里山螢火蟲季活動 即將登場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
里佳部落-「星星飛滿天」賞螢放閃。圖/阿管處提供
里佳部落-「星星飛滿天」賞螢放閃。圖/阿管處提供

2022阿里山螢火蟲季活動即將閃亮登場，阿里山國家風景區轄內螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全台的2/3，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞到不同種類，每年3~6月「黑翅螢、大端黑螢｣、6~8月「梭德氏脈翅螢｣、10~12月「山窗螢｣、11~1月則為冬季的「鋸角雪螢｣。螢火蟲數量眾多，堪稱是臺灣中南部地區觀賞螢火蟲的最佳寶地。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)今(8)日特別在勇奪「2021Muse Design Awards」設計競賽銀獎的觸口遊客中心大地體驗互動區，舉辦「2022螢光下的奇幻星旅」記者會。

阿里山管理處處長洪維新表示，今年透過「螢光下的奇幻星旅」主題活動，與在地太興、仁壽、瑞里、瑞峰、豐山、十字、奮起湖、樂野、里佳、茶山等10社區，規劃包含夜間賞螢導覽、茶席品茗、DIY體驗、星空音樂饗宴等賞螢系列活動，另有規劃『登「豐」造「吉」-塔山雙日體驗』、「里佳部落光之巡禮」、「到很遠的部落賞螢趣」、「光華頂笨仔Chill賞螢」、「光華頂笨仔五星社區賞螢導覽體驗」等多條賞螢遊程，供民眾上網輕鬆預約賞螢生態之旅，感受阿里山唯美靜謐的螢光饗宴。

提醒大家觀賞螢火蟲時需注意安全並放慢腳步，更重要的是務必遵守「三不一沒有」：不喧嘩、不捕捉、不拿手電筒直接照射（用紅色玻璃紙包覆手電筒）、沒有光害(不可以用閃光燈拍螢火蟲，以避免影響棲息地及繁殖)，希望大家除了觀賞螢火蟲之外，也要注意防疫相關規定共同來維護螢火蟲的生態環境，讓可愛的螢火蟲能永續的生存下去。

阿里山管理處誠摯邀請您來趟阿里山賞螢生態之旅，相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)或至阿里山國家風景區官網(http://www.ali-nsa.net/)查詢；賞螢主題遊程歡迎至「阿里山EASY GO」電商平台(https://alishan.welcometw.com/)選購。

梨園寮車站-森林鐵道山洞外滿天飛舞綠精靈。圖/阿管處提供
梨園寮車站-森林鐵道山洞外滿天飛舞綠精靈。圖/阿管處提供

賞螢 阿里山 螢火蟲

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