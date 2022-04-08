蔬福生活Podcast 一周30分鐘感動人生

圖／人間福報

人生不如意十之八九，如何在人生低潮時轉換心境，更豁達的面對人生？《人間福報》邀請重量級主持人趙婷帶來每周一集的「蔬福生活」Podcast中，有許多成功人物背後所經歷的故事，而成功總在風雨之後有陽光，這些人生故事，陪伴大家在遭遇困難挫折時，對未來更有憧憬和信心，且學習奉獻自己的力量，體驗人生的酸甜苦辣。

趙婷表示，目前許多podcast節目都是與時事結合，或是以財經、英文等為主題，而「蔬福生活」節目是以「人」為主題，從心靈的需求出發，以人物本身的不同專業領域切進到內心、探討人生不同經歷，如何面對逆境，走出人生低谷。

勵志故事 驚喜的人生課題

趙婷邀請一位接收父親15億元債務的來賓，他並沒有拋棄繼承債務，而是勇敢一肩扛起，用10年的光陰，努力打拼還完債，甚至創立知名的嬰幼兒品牌，這個人就是「奇哥」創辦人—陶冶文化藝術基金會董事長陶傳正。他在節目中分享當年為什麼不拋棄繼承，因為勇於承擔的處世態度與精神，是成功的關鍵，也是值得學習的地方。

趙婷與陶傳正。 圖／趙婷提供

《把握當下 把每一天過好》

另外拍攝星雲大師一筆字、被媒體稱作「3D狂人」的導演曲全立，他在35歲時罹患腦瘤，原本被醫生宣判只剩6個月的時間，最終手術成功，留下了「半聾半盲」的後遺症，繼續回歸影片製作，推出台灣影史上第一部3D紀錄片《美力台灣3D》。

趙婷說，曲全立帶著LED螢幕繞全台灣20幾圈，利用3D技術拍下台灣之美，讓許多住在深山或海邊、從未看過台灣海洋及山林的孩子，可以一窺台灣之美，激發孩子的想像、創造力。

曲全立曾到一個村莊放映影片，有一對老夫妻牽著手、看著影片，嘴角洋溢起笑容，一問之下，原來是因為他們40年前首次約會、看過一場電影後，再也沒看過電影，這次的影片讓他們憶起初次約會的美好回憶。

趙婷說，還有一位新聞台經理，40歲時面臨父親重病，很多人可能會請看護照顧，但她選擇放棄工作，回家伴父親走完人生最後一段路，再度就業後外派越南，薪資只有原有的三分之一，但她不後悔做這個決定，甚至在工作中找到現任的老公，節目中請她分享為什麼願意做這樣的選擇、如何做選擇。

趙婷與曲全立。 圖／趙婷提供

還有一集邀請到知名的心理師林萃芬談網路詐騙，相信每個人都接過詐騙電話，遇到網路詐騙該如何因應？以及深入探討每個人在人生中遇到覺得無法平復的挫折、遇到親人離別時，應如何面對傷痛、走出傷痛，這集不僅實用又融入生活。

趙婷與林萃芬。 圖／趙婷提供

《如何破解網路詐騙》

故事精采 都值得期待

節目也邀請到樂活大叔—施昇輝，分享他如何在10幾年用兩檔ETF 0050，0056，每年在股市賺近18%的利潤，不僅戰勝大盤，同時也贏得自己的人生。

「種子音樂」創辦人田定豐，也暢談他如何努力翻轉人生，成為台灣最年輕流行音樂的經營者，近年來推動蔬食救地球，他發現讓世界變好其實很簡單，就從生活中發現蔬食開始。

施昇輝與趙婷。 圖／趙婷提供

《樂活大叔的佛性投資》

而採訪過5屆奧運的體育記者陳楷，也分享他從大學開始吃素的緣由，他覺得這是一種對地球的責任，並談到許多運動員吃素或蔬食，不會影響成績。

陳楷與趙婷。 圖／趙婷提供

《打破吃素的既定形象》

另外，瘋爸黃博政帶著全家五口騎腳踏車歷經22天環島，如何在有限的預算內，帶全家大小一起完成環島之旅。

趙婷與瘋爸黃博政。 圖／趙婷提供

《適時體驗「不便利」的生活—凡事動手做》

還有許多即將分享的精采故事，每一個都值得期待。

趙婷表示，蔬福生活Podcast沒有時效性，就算3年後聆聽，依然會被裡面的人物感動，在Podcast百花齊放的時代，30分鐘的時間，「蔬福生活」希望帶給民眾一絲希望、感動，並且更有精神、更開心去迎接每一天的時光。

「蔬福生活」podcast從2020年6月18日開播，每周五更新內容輕鬆豐富，目前已錄製71集，適合各年齡層收聽，每周一集收聽不同的人生故事，對未來更有憧憬跟信心。