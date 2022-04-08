高鐵基本費率調高帶動票價漲？交長：票價不一定會漲

根據交通部1日公告指出，新核定高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調高為4.313元，這也是四年來首度調漲。對於是否會調整票價，交通部長王國材今於立法院受訪時表示，「票價不一定會漲」，因為高鐵是一間上市公司，由它的經理部門、董事會決定後，送到交通部核定再做決定，票價要看整個財務狀況，不一定跟基本費率一樣有馬上調漲的關係。

至於若高鐵票價最後確定漲價，台鐵是否跟進？王國材表示，「等它處理完再說，行政走完，送到交通部再做決定」。

此外，因台鐵公司化條例爭議，台鐵工會發起51勞動節不加班抗議，王國材表示，他跟台鐵局長下周會盡量再做溝通，現在差距越來越小，尊重工會爭取會員權益，政府部門也已經盡力很大努力溝通，「還是期待不要有51大家不要來上班、影響旅客權益狀況」。

王國材說，下下周可能審查條例，這段時間再好好溝通，對於會員聲音，會盡量協助，希望最後能達到共識，「台鐵公司化是為了台鐵員工、乘客、公司發展而做，期待大家共同參與台鐵改革」。