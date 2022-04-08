國際蔬食文化節5/6登場 帶領全民迎接「蔬食尚」

全台最大、最專業的蔬食展「國際蔬食文化節 ─ 蔬福生活」，將於5月6日至9日配合佛誕節。 圖／蔬福生活

吃素已經不是傳統無聊的飲食觀，而是一股全新健康的「蔬食尚」風潮，近年來各式各樣的蔬食主題春筍般的的冒出，吸引大量人潮前往參加。而由《人間福報》主辦，全台最大、最專業的蔬食展「國際蔬食文化節 ─ 蔬福生活」將於5月6日至9日將配合佛誕節、母親節，於台北世貿一館B和D區盛大舉行，廣納600個攤位，將全台灣優質的蔬食品牌集結在展場中，打造成蔬食城堡，邀請民眾前來尋寶。

八大主題20大體驗 結合「產、官、學、教」 寓教於樂帶動蔬食產業發展

本次「國際蔬食文化節 ─ 蔬福生活」為人間福報社、社團法人中華福報生活推廣協會主辦。《人間福報》自2005年在台北世貿舉辦第一場「台北國際素食暨有機產品博覽會」後廣受好評，連續舉辦13屆，在台灣打響名號。在各相關單位的指導下，秉持著「蔬食、環保、愛地球」的精神，持續舉辦蔬食博覽會，結合 「產、官、學、教」，推廣環保蔬食，帶動蔬食產業生態健全發展。

如今「蔬食、環保、減碳」已成為全民矚目的熱潮，今年國際蔬食文化節再次回歸，規畫八大主題20大體驗，有主題活動區、宗教文化區、母親蔬食區、新世代素食、縣市政府區、蔬食一條街、養生保健區、新素美容區。

人間福報自2005年第一屆舉辦素食展後，廣受好評。 圖／國際佛光會中華總會提供

帶領全民迎向最新、最潮的蔬食體驗，帶來全新「植物肉、植物奶、天貝」等三蛋白產品，邀請台灣植物奶大廠「OraSi 歐瑞仕」，台灣植物肉代理商「河洛」、植物肉品牌「沅好」，天貝大廠「植人糧心、台灣天貝」等三蛋白健康食品，讓民眾體驗新興熱門的植物系新熱潮。

來自義大利100_純植物飲品Orasi，含豐富鈣質、維生素、穀類蛋白，對人體較無負擔，濃郁。 圖／國際佛光會中華總會提供

植物肉品牌Omnipork新豬肉也可以在蔬食文化展中看到。 圖／福報購

結合線上線下 推廣蔬食不遺餘力

《人間福報》社長妙熙法師表示，現今大自然的環境受到極大的破壞，遭逢疫情的衝擊，瞬間改寫全人類的生活模式，來勢洶洶讓人措手不及，《人間福報》再三思考能為世界做些什麼？啟發人類反思生命的意義，最簡單的可以從吃蔬食開始，吃蔬食不僅有三好，對環境好、對眾生好、對自己好。

《人間福報》在蔬食推廣不遺餘力，為了讓蔬食者或是想開始蔬食生活的民眾更加便利，於2019年開始建構「蔬福生活」網站，將全台5,000多家蔬食店家建檔，方便在外出時找到素食店，並且結合蔬新聞、蔬知識、蔬福遊等主題，讓蔬福生活更加便利。

疫情期間許多素食店家不堪虧損，《人間福報》與國際佛光會發起「e起復蔬．全民相挺」計畫，全方位打造結合線上線下力量，陪伴素食業者走過疫情，並且讓蔬食成為一種生活方式。

圖／e起復蔬

打造蔬食城堡 邀請民眾歡喜蔬食遊

「國際蔬食文化節 ─ 蔬福生活」海報將展場打造成一個蔬食城堡，邀請民眾進入蔬食的樂園，現場規畫豐富多元的活動、遊戲，讓民眾可以在裡面尋寶，玩上一整天。

現場結合飲食與生活，除了有蔬食、另外也有純素用品、旅遊及表演講座，邀請明華園天團–歡喜財神到場表演，為活動現場注入一股歡喜、熱鬧的氛圍。

活動一連4天均有舉辦各式講座，特別請來台灣永續能源研究基金會董事長簡又新前來分享，該機構長期關注氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續與聯合國永續發展目標(SDGs)推廣等五大重點目標。將為民眾帶來全新的「世界綠能新趨勢」。另外也邀請到歌手齊豫帶來「蔬懷演唱」，為蔬食展帶來祥和、蔬福的力量。

圖/蔬福生活

結合佛誕節 浴佛禮佛帶來安定的力量

當天也是一年一度的佛誕節，特地請來一尊由千年樟木雕刻而成的釋迦牟尼佛像，讓大眾在佛誕節之浴佛祈福，在疫情打亂生活的疫後時期，為民眾帶來穩定人心、寧靜安定的力量。