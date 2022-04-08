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台鐵企工再嗆王國材 估五一8成車開不出去 端午中秋恐繼續「不加班」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵企業工會今天再發聲明稿。聯合報系資料照
台鐵企業工會今天再發聲明稿。聯合報系資料照

為了反對台鐵公司化倉促上路，台鐵企業工會發起五一勞動節「依法休假」，為此交通部長王國材昨天說，「祝他們勞動節快樂，但民眾可能會不太快樂」。對此，企工今表示，不加班有理，王的說法是低劣分化台鐵勞工與一般民眾的說法，深感遺憾，將繼續全力推動台鐵改革，也不排除端午和中秋「不加班」。

企工說，今年勞動節，預定實施的「不加班」勞權法源，來自國家法律授予勞工的基本權利。以往，包含台鐵的全國勞工之所以放棄實施如此神聖的國定假日放假權利，不為別的，而是為顧及民眾需求。

企工說，如今，為了凸顯「台鐵公司化條例通過後，將使軌道運輸更不安全、土地炒作更嚴重、薪資差距更擴大、黑官體制更猖狂」的訴求，台鐵超過1.6萬名員工在衡量得失輕重後，不得不在當天放棄服務民眾的神聖職責。

企工說，勞動節當日不加班，毫無一絲王國材所說的愉悅快樂外，只期盼能藉由這次活動，嘎然而止那錯誤的台鐵草案政策，不要再延續到端午節與中秋節，一旦發生，必須請王自負其政治責任。

企工說，請王國材別再用這種毫無格調、不知民間疾苦言語刺激該會活動，勢必再引發後續端午節與中秋節的「不加班系列活動」，王也應認清普羅大眾接受正確資訊的閱聽權利，不要再遮掩欺騙，能夠以溝通代替放話，以自省取代恫嚇。

企工還說，從這幾天觀察得知來台鐵、交通部各種打壓大小伎倆亂箭齊發，例如台鐵運務管理階層積極鼓吹「車長司機罷工就好，票房閘門來加班，充場面順便賺加班費」，甚至交通部還規畫所謂「壓榨其他交通業（如高速公路民營客運$超時加班作業，以取代鐵路運輸」構想。

企工說，深知與資方所有良性溝通已完全無效，在長痛不如短痛考量下，不得不在五一勞動節推動不加班陳抗活動，希望全國民眾能認清交通部的醜招，站在「短暫不便，換來長治久安」理性這方，繼續地支持當天的不加班活動，退回不公不義不安不全的錯誤台鐵公司化草案。

企工說，希望重新凝聚共識，全面檢討並導正草案方向，達到真正「安全、準點、舒適、價廉」的永續台鐵，讓真正關心安全的台鐵基層勞工參與政策擬定，落實全民一心期待的台鐵安全改革。

台鐵企業工會理事長陳世杰受訪時說，雖然還沒有回收完連署書，但估計1.6萬名員工中，有1萬人以上響應不加班。

陳世杰說，司機員至少有九成，車長八成，花蓮機務段司機更是百分之百參加。連署的員工也包含主管級，估計恐怕有八成列車開不出去，但還是要看二線支援一線的狀況。

台鐵公司化 加班費 勞動節

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