龍岡米甘節下周末登場 11日起開跑手作體驗及旅遊行程

桃園「2022龍岡米干節」將於4月11日開始舉辦為期一周的活動，而4月16至17日則有潑水祈福開幕及火把求吉閉幕，不過受疫情嚴峻影響，潑水節活動改採水簾幕方式讓遊客通行，4月11日至15日推出米干節限定的5條團體遊程及4種DIY限定課程，讓民眾有吃有玩更能參觀異域故事館，體驗龍岡魅力。

米干節活動邁入第11年，去年雖遇疫情停辦，改以龍岡深度小旅行方式，4個月內吸引了超過5千位來自全台各地的民眾，今年米甘節以水花火舞為題，改推出1周的龍岡米干節。

觀光旅遊局指出，4月11日至15日推出米干節限定的5條團體遊程，有專業的導覽老師帶領走讀龍岡，更可體驗手抓簸箕飯、親手自製米干，周末搭配大操場慶典更有限定潑水節、火把節體驗團，一日遊599元；而喜歡自由行的民眾，也可以選擇緬甸涼拌茄子、簸箕飯、緬回服飾、米干DIY等4種一堂150元的限定課程。

桃園市長鄭文燦今出席龍岡米甘節記者會表示，米甘節已經成為桃園一個非常具有獨特魅力的文化節慶，不只有少數族裔的特色文化、雲南的美食及表演等，更有異域故事館讓遊客可以了解這一段孤軍的歷史，能去追尋當年為了國家而犧牲的游擊隊、救國軍等英雄。

觀旅局指出，4月16日晚間7時有泰緬表演，讓大家認識泰緬特色舞蹈；4月17日下午6至7時以火把祈福閉幕，並帶來雲南少數民族表演，2天活動晚間8時都將邀請民眾一起打歌跳舞，體驗少數民族慶典的氛圍，不過受疫情影響，原定的潑水節改為水簾幕方式，但一樣有祈福效果。