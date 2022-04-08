快訊

高雄+58多來自娛樂場所傳播鏈 去過這13處的人快篩檢

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南山博行線增設善化啤酒廠贊美酒店站 遊程更便利

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝

台南市政府今天宣布，台灣好行山博行線明天增開8班次、延駛善化轉運站，並新增南科贊美酒店及善化啤酒廠站。遊客於善化火車站下車，步行50公尺至善化轉運站後，即可搭乘山博行線暢遊南科贊美酒店、善化啤酒廠、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及南瀛天文館，景點選擇更豐富，歡迎遊客假日來台南山博行線一、二日遊小旅行。

市長黃偉哲表示，台南近山區3大博物館一直是台南的熱門觀光景點，不但適合親子族群，也是網美網帥打卡聖地，台南市109年起提供台灣好行山博行線觀光公車接駁服務，遊客於左鎮化石園區、台南山上花園水道博物館及南瀛天文館搭乘，還可至山上區公所及大內區公所享用台南在地美食小吃。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，山博行線自今年1月23日延駛至善化轉運站以來，逾五成遊客選擇由善化轉運站做為乘車起站，為讓遊客搭乘山博行線規劃遊程更便利，4月9日起再增設南科贊美酒店及善化啤酒廠2個站點，遊客除可規畫3大博物館之旅，也可參觀善化啤酒廠、入住善化區3星級南科贊美酒店，讓遊客各項遊程更加豐富便利，更可轉乘大台南公車橘幹線或橘支線至善化牛墟、善化商圈及知名台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」拍攝景點－深緣及水善糖文化園區遊玩。

市府後天30日在台南山上花園水道博物館辦「搭公車，逛市集－嗷喵文創市集活動」，憑活動當日山博行線乘車券，即可免費兌換限量抱枕一份，台灣好行旅遊資訊請至「台灣好行」官網（https://www.taiwantrip.com.tw/)查詢。

台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝
台南山博行線增設善化啤酒廠南科贊美酒店站，規畫遊程更便利。記者周宗禎／翻攝

台南 博物館 酒店

延伸閱讀

宜蘭今增2人染疫 足跡曾到轉運站、蘇澳公墓

農村再生添社區休憩點 善化華瑞生態公園啟用

宜蘭公布確診足跡 轉運站、羅東肉羹番、中山國小入列

台南左鎮化石園區今天喜迎百萬遊客 黃偉哲贈紀念品

相關新聞

高鐵基本費率調高帶動票價漲？交長：票價不一定會漲

根據交通部1日公告指出，新核定高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調高為4.313元，這也是四年來首度調漲。對於...

台鐵企工再嗆王國材 估五一8成車開不出去 端午中秋恐繼續「不加班」

為了反對台鐵公司化倉促上路，台鐵企業工會發起五一勞動節「依法休假」，為此交通部長王國材昨天說，「祝他們勞動節快樂，但民眾...

台灣交通問題多 違停、闖紅燈英文怎麼說？

台灣地狹人稠，時常出現交通亂象，近日有網友發現，台灣的交通危險程度竟被日本官方製作成一份安全指南，表示台灣交通亂象受到日本認證。本次介紹前三名交通違規的英文，多益測驗也用得到喔！

台灣銷日鳳梨再傳味酸品質不穩 農委會：會慢慢減少

從今天(4月8日)起，農委會通令貿易商，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓(含稅)者，本年將不予核發海外拓...

缺雞防疫吵翻天 農委會：無專案未放寬任何規定

國內肉雞短缺，國產肉雞業者與進口業者近期頻繁與農委會開會，農委會表示，各方都有不同意見，但農委會並未因此拍板放寬任何進口...

台東最大休憩站「大武之心南迴驛」今暑假完工啟用！

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」將於今年暑假完工啟用，規模不輸高速公路休息站，未來營運後不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。