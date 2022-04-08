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台南山博行線增設善化啤酒廠贊美酒店站 遊程更便利
台南市政府今天宣布，台灣好行山博行線明天增開8班次、延駛善化轉運站，並新增南科贊美酒店及善化啤酒廠站。遊客於善化火車站下車，步行50公尺至善化轉運站後，即可搭乘山博行線暢遊南科贊美酒店、善化啤酒廠、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及南瀛天文館，景點選擇更豐富，歡迎遊客假日來台南山博行線一、二日遊小旅行。
市長黃偉哲表示，台南近山區3大博物館一直是台南的熱門觀光景點，不但適合親子族群，也是網美網帥打卡聖地，台南市109年起提供台灣好行山博行線觀光公車接駁服務，遊客於左鎮化石園區、台南山上花園水道博物館及南瀛天文館搭乘，還可至山上區公所及大內區公所享用台南在地美食小吃。
觀光旅遊局郭貞慧局長表示，山博行線自今年1月23日延駛至善化轉運站以來，逾五成遊客選擇由善化轉運站做為乘車起站，為讓遊客搭乘山博行線規劃遊程更便利，4月9日起再增設南科贊美酒店及善化啤酒廠2個站點，遊客除可規畫3大博物館之旅，也可參觀善化啤酒廠、入住善化區3星級南科贊美酒店，讓遊客各項遊程更加豐富便利，更可轉乘大台南公車橘幹線或橘支線至善化牛墟、善化商圈及知名台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」拍攝景點－深緣及水善糖文化園區遊玩。
市府後天30日在台南山上花園水道博物館辦「搭公車，逛市集－嗷喵文創市集活動」，憑活動當日山博行線乘車券，即可免費兌換限量抱枕一份，台灣好行旅遊資訊請至「台灣好行」官網（https://www.taiwantrip.com.tw/)查詢。
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