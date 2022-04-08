霞喀羅國家步道落石崩塌 林管處搶修預計6/30全程修復

新竹縣霞喀羅國家步道，因日前山區連日降雨，導致步道約16公里處落石崩塌，無法全線通行，新竹林管處建議山友原路折返，並於今日表示，落石崩塌路段會先以人力緊急搶修至人員可安全通行，預計要到6月30日才會全程修復完畢。

全國第一條國家級示範步道「霞喀羅國家步道」，是早期當地部落的聯外交通要道，西起新竹縣五峰鄉石鹿步道口到尖石鄉養老東段步道口，全長約22.5公里，步道全線在海拔1500至2000公尺之間的中海拔山區霧林帶，從闊葉林到針闊葉混淆林，林相與生物物種豐富，兼具歷史人文與生態洗禮。

不過因日前幾天山區大雨，新竹林管處指出步道約16公里處因落石崩塌，且沿線多處有風倒木，導致步道無法全線通行，由於霞喀羅步道目前無法走完全程，建議山友來訪時須從原路折返。

當地協作部落也在臉書「霞喀羅生態旅遊」粉絲頁上建議山友進出路線，從石鹿登山口進入者，可以走到白石吊橋；從養老登山口進入者，則可以走到馬鞍駐在所，就必須原路返回，以策安全。