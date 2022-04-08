霞喀羅國家步道落石崩塌 林管處搶修預計6/30全程修復
新竹縣霞喀羅國家步道，因日前山區連日降雨，導致步道約16公里處落石崩塌，無法全線通行，新竹林管處建議山友原路折返，並於今日表示，落石崩塌路段會先以人力緊急搶修至人員可安全通行，預計要到6月30日才會全程修復完畢。
全國第一條國家級示範步道「霞喀羅國家步道」，是早期當地部落的聯外交通要道，西起新竹縣五峰鄉石鹿步道口到尖石鄉養老東段步道口，全長約22.5公里，步道全線在海拔1500至2000公尺之間的中海拔山區霧林帶，從闊葉林到針闊葉混淆林，林相與生物物種豐富，兼具歷史人文與生態洗禮。
不過因日前幾天山區大雨，新竹林管處指出步道約16公里處因落石崩塌，且沿線多處有風倒木，導致步道無法全線通行，由於霞喀羅步道目前無法走完全程，建議山友來訪時須從原路折返。
當地協作部落也在臉書「霞喀羅生態旅遊」粉絲頁上建議山友進出路線，從石鹿登山口進入者，可以走到白石吊橋；從養老登山口進入者，則可以走到馬鞍駐在所，就必須原路返回，以策安全。
新竹林管處表示，目前中斷路段正在搶修，預計6月30日可以完成全程修復，呼籲山友來訪時，務必注意安全，並注意「台灣山林悠遊網」及「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁掌握最新消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言