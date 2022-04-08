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霞喀羅國家步道落石崩塌 林管處搶修預計6/30全程修復

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹林管處指出，霞喀羅國家步道因日前大雨除了落石崩塌，沿線有多處有風倒木，導致步道無法全線通行。圖／取自「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁
新竹林管處指出，霞喀羅國家步道因日前大雨除了落石崩塌，沿線有多處有風倒木，導致步道無法全線通行。圖／取自「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁

新竹縣霞喀羅國家步道，因日前山區連日降雨，導致步道約16公里處落石崩塌，無法全線通行，新竹林管處建議山友原路折返，並於今日表示，落石崩塌路段會先以人力緊急搶修至人員可安全通行，預計要到6月30日才會全程修復完畢。

全國第一條國家級示範步道「霞喀羅國家步道」，是早期當地部落的聯外交通要道，西起新竹縣五峰鄉石鹿步道口到尖石鄉養老東段步道口，全長約22.5公里，步道全線在海拔1500至2000公尺之間的中海拔山區霧林帶，從闊葉林到針闊葉混淆林，林相與生物物種豐富，兼具歷史人文與生態洗禮。

不過因日前幾天山區大雨，新竹林管處指出步道約16公里處因落石崩塌，且沿線多處有風倒木，導致步道無法全線通行，由於霞喀羅步道目前無法走完全程，建議山友來訪時須從原路折返。

當地協作部落也在臉書「霞喀羅生態旅遊」粉絲頁上建議山友進出路線，從石鹿登山口進入者，可以走到白石吊橋；從養老登山口進入者，則可以走到馬鞍駐在所，就必須原路返回，以策安全。

新竹林管處表示，目前中斷路段正在搶修，預計6月30日可以完成全程修復，呼籲山友來訪時，務必注意安全，並注意「台灣山林悠遊網」及「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁掌握最新消息。

新竹林管處指出，霞喀羅國家步道因日前大雨除了落石崩塌，沿線有多處有風倒木，導致步道無法全線通行。圖／取自「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁
新竹林管處指出，霞喀羅國家步道因日前大雨除了落石崩塌，沿線有多處有風倒木，導致步道無法全線通行。圖／取自「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁
新竹縣霞喀羅國家步道，因日前山區連日降雨，導致步道約16公里處落石崩塌，無法全線通行。圖／取自「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁
新竹縣霞喀羅國家步道，因日前山區連日降雨，導致步道約16公里處落石崩塌，無法全線通行。圖／取自「霞喀羅生態旅遊」臉書粉絲頁

新竹 山友 崩塌

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