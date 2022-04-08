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綠色和平遞交漁工人權建議書 要求漁業署改革遠洋漁業

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環團綠色和平在漁業署前設置的是漆上求救訊息「SOS」的仿製船艙，以及置滿白色鮮花的棺材，為無辜往生的漁工送別，並祈禱類似的憾事勿再發生。圖／綠色和平提供
環團綠色和平在漁業署前設置的是漆上求救訊息「SOS」的仿製船艙，以及置滿白色鮮花的棺材，為無辜往生的漁工送別，並祈禱類似的憾事勿再發生。圖／綠色和平提供

環團綠色和平今前往農委會漁業署舉行遠洋漁工追思告別式，並正式遞交「漁工人權政策建議書」，要求漁業署於4月30日前，提出已逾期超過3個月的「漁業與人權行動計畫」。

環團綠色和平在漁業署前設置的是漆上求救訊息「SOS」的仿製船艙，以及置滿白色鮮花的棺材，在莊嚴肅穆的音樂下，穿著黑衣的送行者依序上前獻花致意，為無辜往生的漁工送別，並祈禱類似的憾事勿再發生；現場並播放「飄流漁工」紀錄短片，紀錄一名曾在大旺漁船上工作的人口販運倖存漁工故事。

漁業署表示，維護人權是普世價值，臺灣以人權立國，持續保障遠洋漁船外籍船員權益，逐步落實國際公約規範，透過法規修正、提高檢查涵蓋率，且自110年6月起與產業團體、國內外關切人權組織召開23次會議，積極參與其他團體舉辦國際漁工人權座談會，凝聚各界共識，已提高我國漁業界對外籍船員權益保障意識。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任李于彤表示，去年9月，行政院承諾年底12月提出「漁業與人權行動計畫」，但等了三個月，並未提出。加上今年1月，發生台灣權宜船大旺被美國海關發佈新聞稿，確認有強迫勞動情形，以及台灣遠洋漁獲在2020年被美國列上「童工與強迫勞動製品清單」，凸顯台灣在漁業監管上的缺失，心態消極。

綠色和平遞交的政策建議書，點出台灣遠洋漁業現存的六大問題，包括外籍漁工面臨同工不同酬的歧視性待遇，未享有國際公約保障的權益，管束漁船強迫勞動的預防性措施不足等等，政策建議書認為，台灣必須大幅提升監管效能，才能避免法規虛有其表，流於形式。

人權 漁業署 美國

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