兒少通報不漏接 衛福部募500名「家庭關訪員」走進社區

少子化時代兒少議題備受關注，衛福部統計，近年兒少通報案件有增加趨勢。衛福部今年4月啟動「兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務」計畫，預計招募全台500名對兒少關懷熱忱、或不限專業背景者擔任家庭關訪員，為通報案家提供個別化資源串連，從前端減少兒虐事件發生。

根據衛福部統計，107年到110年兒少保護通報案件，從5萬9915件上升到7萬9347件，上升幅度達32%。經調查發現，部分兒少教養及照顧上雖不至於危險，但有待改善地方，包括嬰幼兒因居家擺設問題意外跌落受傷、鄰居聽到孩子頻繁哭泣等。

家關員主要服務對象，包括兒少居家安全意外成傷、交通意外成傷事件、哭哭案、親子口角衝突等類型。衛福部保戶服務司司長張秀鴛表示，在家防中心社工受理兒少通報後，評估家庭風險較低案件，派請受訓合格的家關員，到府提供為期3個月6次的追蹤關懷服務。盼藉由家關員給予家庭關懷、訪視，減少此類家庭被貼上兒虐負面標籤。

屏東科技大學社會工作學系教授趙善如指出，過去約3成的低風險通報個案僅有電話關心，但這些案家在1年內還會被再次通報，主因是社工難以高密度、長時間接觸案家，而家關員可近距離覺察兒少家庭潛在照顧風險，在其多元背景、提供生活化的分享，讓家庭更能接受。

台大兒童醫院兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，世界衛生組織（WHO）2016年已提到，終止兒童暴力侵害，事前預防最重要，部分兒少通報雖不成案，但仍是需要被關心，希望家關員成為這些家庭的好夥伴、好朋友，給予照顧支持，可大幅減少孩子受到不當對待。

呂立舉例美國1977年實施兒少保護計畫「家庭支持夥伴」（Family Partner），由護理師擔任家訪者，對象為低收入戶、低齡或單親的新手媽媽，從懷孕期到孩子滿2歲，包括注意媽媽孕期健康、居住環境安全及提供嬰幼兒教養方法，經過15年研究追蹤，相較沒有接受家訪的家庭，兒少虐待疏忽減少了48%，此計畫更具經濟效益，剩下費用是所花成本的4倍。

呂立提醒，孩子十大死因中，前三大都是事故傷害，包括受虐性腦傷等不當對待；其他有些不到虐待，但仍要注意細節，像是嬰兒猝死症是不恰當「趴睡」造成憾事，若家長能預防趴睡，將能降低嬰兒猝死症一半發生機率。國外有24小時育兒專線，期待未來家關員佈建廣泛，能整合更多關懷資源，即時提供家長問題解答、或心理支持。

北市放心窩課輔老師曾宛珊表示，起初做家訪與家庭接觸時，因北市人多密集，家庭會憂心「陌生人來我家」、「疫情嚴重這樣好嗎」，也憂心被貼兒虐家庭標籤，擔心家關員訪視後「會被抓走」等，但經過多次訪視給予關心，小孩從緊張躲在角落，到後面願意主動和家關員分享在學校的作品，媽媽也時常請教育兒問題，與家庭培養信任、關心及對話。

台中的幼兒園園長王淑芬分享，家訪起初很常碰到「拒訪」的挫折，但在進入家庭後，家長從「怎麼有6次這麼多」到後來是「只剩1次嗎？我還有好多問題想問」，讓她格外有成就。她除了提供家長居家環境調整建議、孩子健康狀況發展等，也會整合社會資源讓家長運用，她也引用聖經「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離」，願孩子都能得到最好照顧。

成為家關員的行前準備，趙善如指出，包括完成線上課程，經過2至3次實習，學習將觀察重點做文字撰述，以及如何跟家庭溝通、自我介紹等，最重要是給予關心，而非責備。家關員需滿18歲、教育程度高中職以上、且無兒少性侵、性剝削、性騷擾等前科，需簽署切結書同意縣市政府審核身份。先前試辦計畫，截至今年3月正式家關員人數，包括北市14人、台中市21人、屏東縣15人、彰化縣29人等，共派出236案。