缺雞防疫吵翻天 農委會：無專案未放寬任何規定

國內肉雞短缺，國產肉雞業者與進口業者近期頻繁與農委會開會，農委會表示，各方都有不同意見，但農委會並未因此拍板放寬任何進口雞肉防檢疫規定，請進口業者仍依照現行規範由非禽流感疫區進口。

這幾日的頻繁會議，進口業者提出三點需求，一為由現行禽流感以「州」(State)為限制，放寬改為以「郡」(County)為限制；二為禽流感潛伏期由14天改為3天；第三為由第三地進口，農委會副主委黃金城說，沒有任何決議；農委會畜牧處處長張經緯表示，這三點業者會議有提出，但農委會都沒有同意，防疫不能打折扣，目前也沒甚麼專案進口。

張經緯說，過去規範，從產地，不能途經疫區，因此在運送港口部分就有規定限制，但後來世界動物衛生組織(OIE)針對密閉運輸規定有調整，若是密閉運輸有一定的定義，從清淨的州運輸出來後，若都沒有換過貨櫃即可通過；農委會未放寬任何檢疫條件，一旦放寬其他國家也將比照辦理，影響甚鉅。

他表示，以現在的評估，美國有24個州有禽流感，符合OIE規定，符合28天沒有新增案例，有10到12個州，因此，評估上，美國禽流感疫情最嚴重時間也是到這個月；還有其他的州是禽流感清淨區；根據以前的進口比例以及分析，有一半的進口量能是從現在這些清淨州進口。

張經緯說，希望業者可以透過美國的貿易商，媒介清淨區的肉品，符合密閉運輸，檢疫條件，目前的狀況來說，應該由東岸出口比較容易，西岸港口比較塞，盡量還是站在自由貿易角度補足缺口，台灣進口雞肉，有92%來自美國。

至於有業者提出由泰國或巴西進口雞肉，張經緯說，兩處都不適合，泰國由非洲豬瘟上看來，疫情透明度待商榷；巴西雖是沒有禽流感國家但仍有新城雞瘟，其產品規格漂亮、價格低廉、人工便宜，對國內產業影響甚鉅，並未考慮。

農委會防檢局表示，全球H5N1禽流感來勢洶洶，歐洲、亞洲、北美洲均陸續傳出疫情，為保障境內農畜生產環境安全，對於美國及加拿大等我國禽肉供應國，農委會持續維持現行以兩國的州(省)為管制單位，禁止其禽流感發生地區的禽肉輸台，以阻絕疫情於境外。

防檢局說，新冠疫情下國際海運塞港缺櫃以及禽流感疫情影響產生的進口禽肉缺口，防疫安全為前提下，農委會將儘快召開產官學座談會，聆聽各界意見並充分溝通，以採取妥適因應措施，強化防疫把關與兼顧糧食安全。