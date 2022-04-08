快訊

韓海洋警察廳直升機赴台灣 返回時墜馬羅島外海2死1失蹤

疫情再起視訊門診夯 花蓮慈院23科別提供醫療服務

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院共23個科別提供視訊門診服務。圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院共23個科別提供視訊門診服務。圖／慈濟醫院提供

花蓮近期疫情升溫，民眾到醫療院所的意願降低，花蓮慈濟醫院視訊門診需求大增，看診人數比疫情前多了6、7倍。慈院盤點，目前共有23個醫療科、118位醫師提供視訊門診服務，可透過網路掛號或電話預約，減少移動接觸的風險。

慈濟醫院配合衛福部、花蓮衛生局防疫政策，近年持續推動視訊門診，先前疫情較為平息時，視訊門診病患減少，1天只有零星2、3人，但清明連假過後疫情升溫，不少民眾儘量避免到醫院，視訊門診人數逐漸增加，1天約有15、16人，是疫情再起前的6、7倍，也接到很多詢問電話。

花蓮慈院表示，對於身體不適、必須定期回診追蹤，或是慢性病患者來說，看病不可避免，但透過網路視訊，其實不用到醫院也可以就診。

院方盤點，目前共有感染內科、皮膚科、胸腔內科、心臟胸腔外科、心臟內科、風濕免疫科、腎臟內科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、麻醉疼痛科、神經外科、神經內科、高齡整合照護科、職業醫學科、整形暨重建外科、大腸直腸外科、泌尿科、眼科、家醫科、身心醫學科、肝膽腸胃科、中醫科等23個科別，共118位醫師提供視訊門診服務。

慈院指出，民眾只要有手機連上網路就可以就診，看診後可以到醫院領藥，或是由醫生釋出處方箋、批價單，就近到超商付款、社區藥局拿藥。有需求民眾可直接掃描掛號QR code，、上醫院網站透過網路掛號，或撥打專線（03）8574885 至「轉診遠距中心」預約。

花蓮慈濟醫院共23個科別提供視訊門診服務。圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院共23個科別提供視訊門診服務。圖／慈濟醫院提供

疫情 花蓮 慈濟

延伸閱讀

影／高市牙醫有愛 3長照機構長輩看牙無需再外出

提升照護量能 花蓮慈濟內科第二加護病房啟用

慈濟醫院證實院內感染！花蓮確診足跡曝 公正包子、七星潭入列

哪些人易得大腸直腸癌？醫：約8成與後天有關，3症狀速就醫早期存活率達九成

相關新聞

今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

今年第一號颱風馬勒卡生成。中央氣象局說，目前路徑朝西北走，接著轉北再轉東北東，朝日本方向前進，變化應該沒有很大。對台灣也...

肉毒桿菌素不僅能瘦臉除皺 婦人靠它擺脫15年偏頭痛

肉毒桿菌素不僅可用來瘦臉除皺，臨床發現也可治偏頭痛！高雄57歲婦人15年來三天兩頭犯偏頭痛，常需跑急診打針，生活、工作受...

地牛翻身！ 07：36規模5.6地震 最大震度屏東4級

地牛翻身。中央氣象局說，07：36左右南部海域附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：高屏。

這種喉嚨痛險要命！40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

感冒喉嚨痛、沙啞、吞嚥困難十分常見，但有一種喉嚨痛卻有窒息風險。台中40歲蔡姓男子因呼吸道症狀一整天，以為是小感冒，到診...

台灣銷日鳳梨再傳味酸品質不穩 農委會：會慢慢減少

從今天(4月8日)起，農委會通令貿易商，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓(含稅)者，本年將不予核發海外拓...

通報時間差...無薪假「虛減」3353人

勞動部今公布最新減班休息(俗稱無薪假）數據，本期實施減班休息的事業單位有2008家、人數1萬2198人，比上期減少了43...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。