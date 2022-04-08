疫情再起視訊門診夯 花蓮慈院23科別提供醫療服務
花蓮近期疫情升溫，民眾到醫療院所的意願降低，花蓮慈濟醫院視訊門診需求大增，看診人數比疫情前多了6、7倍。慈院盤點，目前共有23個醫療科、118位醫師提供視訊門診服務，可透過網路掛號或電話預約，減少移動接觸的風險。
慈濟醫院配合衛福部、花蓮衛生局防疫政策，近年持續推動視訊門診，先前疫情較為平息時，視訊門診病患減少，1天只有零星2、3人，但清明連假過後疫情升溫，不少民眾儘量避免到醫院，視訊門診人數逐漸增加，1天約有15、16人，是疫情再起前的6、7倍，也接到很多詢問電話。
花蓮慈院表示，對於身體不適、必須定期回診追蹤，或是慢性病患者來說，看病不可避免，但透過網路視訊，其實不用到醫院也可以就診。
院方盤點，目前共有感染內科、皮膚科、胸腔內科、心臟胸腔外科、心臟內科、風濕免疫科、腎臟內科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、麻醉疼痛科、神經外科、神經內科、高齡整合照護科、職業醫學科、整形暨重建外科、大腸直腸外科、泌尿科、眼科、家醫科、身心醫學科、肝膽腸胃科、中醫科等23個科別，共118位醫師提供視訊門診服務。
慈院指出，民眾只要有手機連上網路就可以就診，看診後可以到醫院領藥，或是由醫生釋出處方箋、批價單，就近到超商付款、社區藥局拿藥。有需求民眾可直接掃描掛號QR code，、上醫院網站透過網路掛號，或撥打專線（03）8574885 至「轉診遠距中心」預約。
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