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通報時間差...無薪假「虛減」3353人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公布最新減班休息(俗稱無薪假）數據，本期實施減班休息的事業單位有2008家、人數1萬2198人，比上期減少了437家、3353人，但勞動部官員指出，本期顯現的是月底、月初效應，不少事業單位還在與員工協議延長實施，尚未通報，加上遇到清明連假，地方主管機關通報也有時間差，預估這期減少的人數，下期人數將回復5成。

勞動部今公布本期減班休息實施家數2008家、人數1萬2198人，跟上期相較，家數減少437家，人數減少3353人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

​本期實施減班休息人數最多的行業仍是以旅行社為主的支援服務業，實施家數1288家、人數7637人，比上期減少152家、1511人，也是本期人數減少最明顯的行業。

對此，勞動部條平司司長黃維琛解釋，雖然邊境管制稍微鬆綁，但觀光客進不來，仍與全盛時期的量能有很大差距，產業外部環境還沒有大幅改變下，本期人數降低的主因是月初、月底效應，事業單位與勞工還在協議簽訂下一輪的減班休息，再加上月初有清明連假，地方主管機關通報中央也有時間差，據他初步了解，這期減少的人數，下期將有一半人數回復，「不會低於百分之50」。

不過，他強調，減班休息的情況並沒有變糟，像是製造業裡的民生工業，本期就有一家紡織工廠停止實施100多人，最近雖然本土疫情緊張，但據目前觀察，民眾生活步調沒有劇烈變動，影響不明顯，也因此尚未反應到住宿餐飲等相關行業上，後續會再持續關注。

勞動部 連假 疫情

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