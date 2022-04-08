疫情帶動無接觸租車 共享車「車況登錄」全都露

共享汽車因屬無接觸租車，在疫情反覆及國旅暢旺期間，更受到消費者注意。而為讓共享汽車更貼近消費者期望，有業者率先推動「車況登錄」機制，讓消費者先看內外車況，選車再租車，不須再因車況不透明而「踩地雷」。

作為國內共享汽車的後進品牌，格上Go Smart在積極布局全台之際，也率先推行「車況登錄」，解決消費者租借共享汽車因無法預先查知車況，及是否完成清消作業，或憂心防疫不確實，及租到髒亂車、車損車等狀況。

格上租車發言人賴信宏指出，藉由APP租車前，看到內外車況照片及揭露清消狀態，消費者「先看車況，再決定租車」，確保出遊、出行的安心，也是消費者選擇共享車需要被保障的權利，「不讓消費者盲租、踩地雷。」

賴信宏說，希望透過推動車況登錄服務，打造消費者使用共享車的更佳體驗；面對疫情反覆，車輛防疫措施也能藉由「車況登錄」的功能，讓維運清消團隊更快速確實掌握車況，即時調派作業，提供客戶防疫必要的準備。