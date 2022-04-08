端午連假離島機票 4月11日上午9時開放訂位

今年端午有三天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1284架次，計13萬9476個座位數，並自4月11日（下周一）上午9時起開放訂位。

民航局說，今年端午假期自6月3日至6月5日有三天連假，規畫6月2日至6月6日為航空疏運期，共計五天。

民航局指出，端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）710架次、7萬7612個座位數；金門航線404架次、5萬0264個座位數；馬祖航線170架次、1萬1600個座位數；上述3離島航線共計提供1284架次、13萬9476個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，該次端午連假，於尖峰時段6月2日至6月4日台灣出發往離島方向，以及6月4日至6月6日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，民航局提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢（公費）請各位搭機旅客務必配合，共同維護我國防疫安全。