怕列車開不出去！台鐵今重啟列車長、司機分艙分流報到

昨天本土病例暴增382例，新冠肺炎疫情遍地開花，台鐵也陸續有兩名員工確診，包含日前花蓮機務段勞安室內勤人員確診，以及昨天台北車站一名行李房員工也確診。為了避免列車開不出去，影響旅客權益，台鐵說，今天開始重啟列車長、司機員分艙分流報到。

台鐵說，以前疫情嚴峻的時候就分艙分流過，今天開始分流兩個地方報到，同段來說就分兩個位置報到，不要集中同一個運轉室，希望可以分散風險。

台鐵說，分艙分流以列車長跟司機員等一線乘務人員為主，不分流車子開不出去，車子不能跑，旅客權益會受損。

不過台鐵說，目前狀況都還好，結束分艙分流時間則要看政府政策而定。

車站消毒部分，台鐵說，早已比照三級警戒強化消毒。特等站每小時就會消毒一次。